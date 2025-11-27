最美營養師沐浴片爆紅！「真實曲線」全露出羞喊：不要讓另一半看到

最美營養師高敏敏沐浴片爆紅。圖／翻攝自高敏敏IG

營養師高敏敏時常在個人社群分享健康知識、日常生活，也因甜美外表與火辣身材，遭封為「最美營養師」，目前在IG上共有35.7萬名粉絲。近日她曬出長達1分多鐘的沐浴影片，還語帶玄機說道「不要讓另一半看到」，吸引超過10萬網友朝聖。

高敏敏近日在IG分享一段沐浴影片，畫面可見她將頭髮紮起來，露出白皙的肌膚與性感鎖骨，隔著螢幕都能感受到從她身上散發的自然魅力，她也閉起眼睛享受專屬個人的美好時光，一度直呼「讓人忍不住」。

廣告 廣告

營養師高敏敏沐浴畫面引起粉絲暴動。圖／翻攝自高敏敏IG

營養師高敏敏沐浴畫面引起粉絲暴動。圖／翻攝自高敏敏IG

然而，淋浴過程中浴室鏡面還反射出高敏敏的「真實身材」，可見她微微露出性感事業線，這般不經意畫面更是把個人魅力放大再放大，讓大批粉絲為之瘋狂，她也開玩笑說道「拜託演算法不要讓另一半看到這個蓮蓬頭」。

影片曝光後引起熱議，瞬間吸引近10萬次觀看，大批粉絲也留言稱讚「哇嗚太享受了」、「大家都在找鏡子」、「就是要讓另一半看到」、「我也想沖」、「太性感了」、「這麼美的嗎」、「拍的好美」。

營養師高敏敏。圖／翻攝自高敏敏IG

事實上，看似只有20多歲的高敏敏已經是兩個孩子的媽，其中大女兒已經上小學。她也在今年5月20日替小女兒金牛角（Rita）舉辦盛大的生日派對，表示希望自己能讓女兒能一直被滿滿的愛包圍，場面相當溫馨。



回到原文

更多鏡報報導

果粉快檢查！他打FaceTime卻因「這設定」秒噴5700元 一票網都中了

久坐沙發起不來不是累！恐是「6大疾病」警訊 醫揭5招逆轉身體狀況

香港宏福苑大火／7棟大樓延燒至少44死...成香港史上最大火 時間軸一次看