最美營養師高敏敏升級三寶媽 北極圈旅遊藏不住孕肚 網湧祝福3小時破3萬讚

（記者石耀宇／綜合報導）33歲「最美營養師」高敏敏，FB IG 三小時破3萬讚 3000多留言 祝賀，因人生計畫再度被自己「打臉」。原本早就宣告「不再加碼」，家中已有兩個女兒、生活看似完美到不行的她，4日卻突然在社群平台丟出震撼彈，親口承認：「對，沒看錯，是我，要當三寶媽了。」一句話直接讓網友集體倒吸一口氣。

圖／翻攝高敏敏臉書。

她更坦言，這一胎來得完全不在預期之內，意外到什麼程度？已經懷孕4個月才發現，肚子根本藏不住。高敏敏形容第三胎「來得很強勢，時機像是挑過的一樣」，還自嘲夫妻倆當初真的完全沒有再生的打算，堪稱是「人生最意外的加碼」。

但命運的伏筆其實早就偷偷埋好。高敏敏透露，在正式知道懷孕前的那段時間，自己看到小寶寶竟然會多看兩眼、心裡默默覺得可愛，卻又立刻被理智拉回現實，忍不住對自己吐槽：「妳瘋了嗎？兩個長大的女兒更迷人！」內心小劇場天天上演。

圖／翻攝高敏敏臉書。

最離奇的還是懷孕初期的誤會。她一開始只覺得肚子多了一點肉，第一時間不是驗孕，而是直接進入「自我檢討模式」，不但沒有休息，反而加碼運動，「一週多練三次，重訓、皮拉提斯、瑜伽全排滿，還跑去上空中環。」直到某天突然覺得怎麼不太對勁，才和老公外送買來驗孕棒，一口氣驗了兩支，雙雙亮出「兩條線」，讓她當場嚇到手發抖。

確定三寶真的來報到後，高敏敏笑說，接下來就是一連串產檢、胎夢輪番上陣，連生活節奏都被重新洗牌。即便如此，她仍照原計畫完成半年前就訂好的芬蘭極光之旅，還在雪地中挺著孕肚拍照，甚至加碼曬出比基尼辣照，完全不怕被說「太犯規」。

圖／翻攝高敏敏臉書。

面對這個完全不在計畫內的新生命，忙碌的三寶媽，擁有麻布動物醫院、貝拉整形醫美診所、保健品工廠、及多個品牌主理人 高敏敏最後也只能認命又樂觀地說：「總之，既來之，好好安之。」貼文曝光後，留言區瞬間炸鍋，網友一邊驚呼「這也太突然」，一邊狂刷恭喜，直呼這位最美營養師根本是「被寶寶選中的女人」。

