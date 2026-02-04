「最美營養師」升格三寶媽！4個月孕肚辣照曝光

高敏敏宣布當三寶媽，4個月孕肚辣照曝光。（圖／臉書 高敏敏 營養師）

營養師高敏敏除了經常分享飲食知識，也不時在社群曬出火辣美照，加上擁有甜美臉蛋，因而獲得「最美營養師」稱號。她2019年與老公結婚後，育有2個寶貝女兒，未料，4日驚喜宣布再懷第三胎，同時曝光挺著4個月孕肚的辣照。

高敏敏4日在社群曬出多張照片，只見她身穿紅色絨毛比基尼坐在烤箱木屋中，搭配頭頂的毛帽和雙腳長襪，看起來又清涼又暖和。令人驚訝的是，過去常以細腰身形出鏡的她，腹部竟明顯凸起，隨後大方公開驗孕棒2條線及超音波照，「對，沒看錯，是我，要當三寶媽了。意外來得太突然，四個月肚子藏不住」。

高敏敏進一步透露，這一胎來得很強勢，時機也像是挑過，原本已經沒有想要再生，「但在知道懷孕前幾個月，我看到小寶寶都覺得好可愛（然後理智線告訴我，妳瘋了嗎？兩個長大的女兒更迷人）」。後來她發現自己有小腹，開始接受重訓、皮拉提斯、瑜伽、空中環等，結果在聚餐聽到夥伴自嘲：「小腹是子宮在長大，女人孕育生命的偉大…」才與老公驚覺不對勁，當看到2支驗孕棒都「中獎」，讓她嚇到手在抖。

不過，面對突來的驚喜，她坦言，「後來就開始一連串的產檢跟胎夢各種（徵兆），熬了四個月，還去了趟半年前就預訂好的芬蘭極光旅行，總之，既來之，好好安之」。好消息曝光後，立刻引來大批網友祝福，「恭喜」、「天呀妳太厲害了」、「太幸福幸福幸福了」、「再升級三寶媽」。

