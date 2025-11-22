最美發言人吐槽「橘色手冊」 戰爭停電去哪掃QR code
耗資逾4000萬預算的《台灣全民安全指引》（國防手冊）近日陸續發放，國民黨前發言人李明璇拿到後火速研讀，指出手冊的一些不合理處，如整本手冊塞了10個左右的QR Code，但第2頁又寫危機時可能會斷電、斷訊，讓她傻眼喊「戰爭來臨是要怎麼掃描？」
李明璇昨（21）日在臉書表示，《台灣全民安全指引》手冊發放後她認真研讀，明明已經印出紙本實體，內容卻有一堆要求民眾下載APP、註冊帳號才能使用的服務，裡面還放了將近10個QR Code，但最搞笑的是手冊第2頁就提醒遇到危機時可能會斷電、斷訊，讓她質疑當戰爭真的來臨時，到底要如何進行掃描。
李明璇吐槽，手冊內容還建議，如果對戰爭感到害怕、焦慮，應該要找心理機構處理，她將此段內容傳給在北榮擔任心理師的朋友，結果對方傻眼反問「戰爭來了誰要接個案！醫生心理師也要去避難啦！」
李明璇感嘆，她對於印製手冊沒有意見，因為長輩不一定會使用手機，有紙本可以直接看，確實相當直觀，但內容應該要淺顯易懂，且老百姓真正要的不是這種手冊，而是能避免戰爭、守護和平的政府，「賴清德作為總統要把台灣放在國際競爭的格局上，不是任人擺佈，台灣不應該是大國競爭下的犧牲品，把自己國家逼往兵凶戰危的險境」。
