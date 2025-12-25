〈最美的遺憾〉楊文菱個展 高雄展出

生命的旅程中，總會有一些遺憾深藏於心底，在過往的回憶裡，將那些遺憾的記憶以最美的方式重新詮釋出來，轉化為一種深邃而動人的存在；〈最美的遺憾〉楊文菱個展即日起至明年三月一日止在帕莎蒂娜青海餐廳展出十四件作品，歡迎民眾踴躍前往觀展。(見圖)

策展單位今(廿五)日說明，遺憾並非缺陷、不完美，接受過往的遺憾並從自然歲月的痕跡中發現其獨特的魅力，這樣的缺口反而成為最美麗的特質，並賦予生命更深的厚度。

藝術家楊文菱的創作亦與此相呼應，單刷版畫與複合媒材的運用，使作品呈現出獨一無二、不可複製的面貌，正如同每段人生經歷都無法重現；作品中不斷堆疊的形狀與紋理，宛如日記般，紀錄著行走的足跡與心境的轉折。生命歷程亦如創作般，充滿選擇與迷惘。

楊文菱表示，曾在書中讀到一句話：「我們未必每次都能做出對的選擇，但至少可以愈來愈清楚，自己要的是什麼」；這提醒我，漂泊、停留與回望，都是讓自己更靠近真實的必經之路。作品中不斷累積的形狀與紋理，正如日記般記錄下每一段行走的足跡。自己始終相信，每個人心中都有一束屬於自己的光，當我們願意向光而行，即便身處不完整與遺憾之中，依然能找到屬於自己的天地。我期待作品能成為觀者的一扇窗，讓他們在凝視之間，看見自身過往的痕跡，並發現屬於自己的光。

如同這次展覽的名稱〈最美的遺憾〉，展覽並不是如同字面上對缺憾的消極回應，而是一種積極的理解：遺憾可以成為最美麗的記憶，也能是生命最動人的養分。在生命的旅途中，遺憾不只是過往的痕跡，也能成為最溫柔的力量，以版畫與複合媒材，將那些不可複製的記憶化作獨一無二的光影，帶領我們在紋理的層層堆疊中，看見生命的深度與可能，並在凝視與感受間，重新理解「遺憾」的美，或許也能為自己的生命找到一段新的注解。