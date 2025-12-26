〈最美的遺憾〉 楊文菱個展

鍾和風/高雄報導

生命的旅程中，總會有一些遺憾深藏於心底，在過往的回憶裡，將那些遺憾的記憶以最美的方式重新詮釋出來，轉化為一種深邃而動人的存在。呼應了侘寂的精神：遺憾並非缺陷、不完美，接受過往的遺憾並從自然歲月的痕跡中發現其獨特的魅力，這樣的缺口反而成為最美麗的特質，並賦予生命更深的厚度。

楊文菱：漂泊、停留與回望，都是讓自己更靠近真實的必經之路。(圖/高婕)

藝術家楊文菱的創作亦與此相呼應。單刷版畫與複合媒材的運用，使作品呈現出獨一無二、不可複製的面貌，正如同每段人生經歷都無法重現。作品中不斷堆疊的形狀與紋理，宛如日記般，紀錄著行走的足跡與心境的轉折。生命歷程亦如創作般，充滿選擇與迷惘。

楊文菱：「曾在書中讀到一句話：『我們未必每次都能做出對的選擇，但至少可以愈來愈清楚，自己要的是什麼。』這提醒我，漂泊、停留與回望，都是讓自己更靠近真實的必經之路。作品中不斷累積的形狀與紋理，正如日記般記錄下每一段行走的足跡。」我始終相信，每個人心中都有一束屬於自己的光，當我們願意向光而行，即便身處不完整與遺憾之中，依然能找到屬於自己的天地。我期待作品能成為觀者的一扇窗，讓他們在凝視之間，看見自身過往的痕跡，並發現屬於自己的光。

如同本次展覽的名稱〈最美的遺憾〉，展覽並不是如同字面上對缺憾的消極回應，而是一種積極的理解：遺憾可以成為最美麗的記憶，也能是生命最動人的養分。

展覽於12月25日下午13:00在帕莎蒂娜青海店舉辦開幕茶會，展出14件作品，邀請您一起進入楊文菱的創作—「最美的遺憾」，在生命的旅途中，遺憾不只是過往的痕跡，也能成為最溫柔的力量。以版畫與複合媒材，將那些不可複製的記憶化作獨一無二的光影，帶領我們在紋理的層層堆疊中，看見生命的深度與可能。並在凝視與感受間，重新理解「遺憾」的美，或許也能為自己的生命找到一段新的注解。

〈最美的遺憾〉楊文菱個展 展期∣ 2025.12.23- 2026.03.01

地點∣帕莎蒂娜-青海餐廳（高雄市鼓山區青海路167號）

開放時間∣週一~週日 11:00-21:00

展覽聯絡人 新思惟人文空間 林宥薰 07-3452699

