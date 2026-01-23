最美的風景是人！手術缺陪同上網求助 留言區善意感動全網

看似平凡的陪同手術請求，在社群平台引發大量迴響。一名網友發文表示，因將於1月27日下午1時在台北醫學大學附設醫院進行手術，醫師要求需有一名陪同者在場，時間約半小時至一小時，「什麼事都不用做，純粹需要有人」，原PO表示願意支付500元作為答謝。

一名網友發文表示，因將於1月27日下午1時在台北醫學大學附設醫院進行手術，醫師要求需有一名陪同者在場。（示意圖／pixabay）

不過，貼文曝光後，留言區瞬間湧入大量網友主動回應，紛紛表示願意無償陪同，並送上祝福。有網友直言「不用付錢，善緣而已」、「我可以全程陪到退麻醉」、「不需要費用，祝你早日康復」，短短數小時內便出現數十則願意協助的回應，場面相當感人。

除了實際報名陪同，不少網友也被這股善意氛圍打動，留言直呼「這社團好有愛」、「台灣最美麗的風景就是人」、「看了眼眶都熱了」，更有人表示「今天聽到最好的事情就是這個」。

有網友提醒，若為全身麻醉，部分醫院可能會要求親屬陪同，建議事前再次向院方確認相關規定；另有人貼心建議，可同步向醫院或照護機構詢問協助資源。

也有不少人感嘆，在快速冷漠的網路世界中，仍能看見滿滿的人情味。網友們也紛紛為原PO送上祝福，期盼手術順利、早日康復。

