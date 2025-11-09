最美直式小摺在這！motorola razr 60 Ultra 摺疊機開箱體驗分享
摺疊手機在這幾年廣受矚目，甚至傳言蘋果也將於 2027 年進入這個市場！然而，根據市調機構 IDC 最新報告，2024 年第四季 Motorola 以 44.5% 的全球市佔率穩居直立式摺疊手機市場龍頭，等於目前全球每兩支直立式摺疊手機中，就有一支是 Motorola 的產品，到底 moto 摺疊機的魅力在哪裡？這篇就來開箱 moto 旗下最新的「motorola razr 60 ULTRA」摺疊機，一起來看看它的整體表現如何？功能如何吧！
全新 motorola razr 60 ULTRA 與前代 razr 50 ULTRA 相比的最大差異，就是在機身加入 moto Ai 專屬快速鍵，提供 Digital Key 技術可讓手機變成汽車鑰匙，並將相機內外三顆鏡頭通通升級為 5,000 萬畫素鏡頭，防塵防水也從上一代的 IPx8 提升到 IP48 入水等級防水保護，處理器則是搭載高通 Snapdragon 8 Elite 旗艦晶片，成為目前市場上效能最強且外螢幕依舊達到 4 吋的高顏質防水小摺疊！
顏色部分，motorola 同樣攜手 PANTONE 打造潮流配色！motorola razr 60 ULTRA 提供 PANTONE™ Mountain Trail（山路棕）、PANTONE™ Scarab（聖甲蟲綠）、PANTONE™ Cabaret（卡巴萊粉紅）三種配色！而這篇小旭開箱的是個人相當喜愛的「山路棕」木紋配色，看看這背蓋線條可別以為是塑料貼膜，moto 是很認真的使用木頭做為材料唷。
因此「山路棕」拿在手中時有一種非常特別的手感，甚至可以說是有一種非常特別的質感！
與目前大部分使用塑料或玻璃的智慧型手機相比，這木紋設計不僅在視覺上相當有溫度，拿在手中也會讓人忍不住多看幾眼！這個配色在電信通路是由台灣大哥大獨家銷售。
至於與上一代相同的「超大外螢幕、超高螢幕更新率、無線充電/反向無線充電、極度輕微內摺痕、有 eSIM 功能」以及「豐富 AI 應用、外螢幕直接語音互動、外螢幕可獨立操作」等強大軟硬體功能，則通通都維持！
除了外螢幕達到 4 吋 LTPO pOLED 之外，motorola razr 60 ULTRA 打開後的主螢幕更高達 7 吋之多，與前代相同具備高達 165Hz 的電競級更新率，還支援 HDR10+ 顯示規格，整體視野不僅相當過癮，中間摺痕也與前一代相同，在平常閱讀時幾乎沒有太大感覺！
至於內螢幕上方中央的「打孔」中，motorola razr 60 ULTRA 這次升級為 5,000 萬畫素，支援兩人以上自拍時能切換為超廣角模式，讓兩三個人一起拍照也能輕鬆入鏡！
AI 競爭相當熱烈，Motorola razr 60 系列除了與 Google 深度合作整合為方便的 Moto AI 應用，還在 motorola razr 60 ULTRA 機身上加入一顆「AI Key 快捷鍵」讓使用者按壓後可以快速呼叫 AI 助理來進行各種詢問！
即便沒有透過實體「AI Key 快捷鍵」，也可以透過按壓電源鍵、輕敲外螢幕、手勢或 Look & Talk 語音觸發等方式呼叫來 Moto AI，整體使用可以更多元。
功能方面，Moto AI 帶來與 Google 深度整合的「智慧搜尋、語音發問、畫圈搜尋」等等 Gemini 功能，另外也可以使用「語音生成會議紀錄、語音摘要、建立個人備忘錄」等 AI 應用，Motorola razr 60 系列也是首款將 Perplexity 整合進入系統的手機，讓使用者從各種不同介面中都可以輕鬆進入 AI 來處理各種大小事！
如同前面提到的，要使用 Moto AI 只要按壓 AI Key (razr 60 ULTRA 專屬) 或長按電源鍵都能快速呼叫，而這動作其實與呼叫 Google Android 系統的 Gemini 都相同，不過 Moto 在這部分做了更多功能整合，例如查詢、影像創作、播放歌單、錄音摘要等等！
所以，平常你可以隨時呼叫 Moto AI 並且透過文字或是語音輸入來詢問各種問題，這樣就不用透過瀏覽器辛苦進行搜尋囉！
透過筆記功能讓 Moto AI 聆聽你聽到的內容，就可以幫你快速進行摘要整理與重點歸納，也可以把不同聲音做不同的標記，讓你快速區分每段話是由誰所說，甚至連不同語音也可以加以辨識！
Moto Ai 也進一步把影像創作融入其中，只要選擇「Image Studio」功能就可以看到「建立影像、建立貼紙、建立虛擬人偶、素描傳換成像」等功能！
「建立影像」簡單講就是把文字指令變成一張圖！例如上面小旭下了一串指令，接著 Moto AI 就幫我把我敘述的情境創作成兩張圖片讓我選擇並可做下載保存！
「建立虛擬人偶」部分則可以讓你選擇一張照片或是透過相機拍一張照片，然後透過 AI 幫你轉換成素描風格或卡通風格的圖像，讓你可以創作出一張屬於自己的特色藝術大頭貼！
透過「素描傳換成像」還可以將自己手繪的小塗鴉轉成好像還蠻有一回事的著色圖，並且有多種不同風格可做挑選，這也相當有趣！
相機部分，「motorola razr 60 ULTRA」外螢幕上提供「主鏡頭」與「超廣角」兩顆鏡頭 (超廣角鏡頭同時具備微距拍攝功能)。
並且兩顆鏡頭都是 5,000 萬畫素，主鏡頭為 f/1.8 光圈、1.0 μm、具備 OIS 光學防手震，另外一顆則是 122 度超廣角，f/2.0 光圈，0.6 μm 並且具備微距拍攝功能，鏡頭外框上還有類似精品錶冠那樣的鑽石切割紋路！
motorola razr 60 ULTRA 摺疊機與前幾代相同都使用「單 SIM 卡槽」，並同時支援「eSIM」虛擬 SIM 卡功能！
razr 60 ULTRA 的標配包裝中，除了有 TurboPower™ 充電器、USB Type-C to USB Type-C 充電/傳輸線、取卡針、保固卡、快速入門指南、螢幕保護貼 (已貼於內螢幕上) 之外，這次附贈的兩段式保護殼環保材質保護殼 (硬殼) 相當不錯唷！
裝上之後，有一個小提把，相當可愛。
材質部分與前代一樣使用"再生塑料"材質，不僅在使用上比較不滑手也比較環保，而在不同機身配色上也會給予不同配色來對應，所以你買不同艷色的手機也會有不同顏色的殼唷！也算是在配件上帶來的小小貼心！
整體來說，外型極度亮眼，配備 4 吋外螢幕的 razr 60 ultra，打開之後有高達 7 吋大螢幕以及高更新率，相機也都有不錯的表現！
平常在店家吃飯時用外螢幕滑手機、看資訊都很容易被旁邊的人注目，在店家櫃台做電子支付時更經常被詢問這可愛的小東西是哪個品牌，真的有非常高的詢問度與關注度啊！
透過摺疊機構可以使用外螢幕看資訊、操作軟體，拍照時更能自由使用不同角度折疊方式來取景、摺疊後放在桌上或地上更能自拍不求人，以三萬多元價格就能入手來說，真的很吸引人啊！
最美直式小摺在這！motorola razr 60 與 razr 60 Ultra 摺疊手機開箱、體驗、效能、拍照評測心得分享
用手機就能唱卡啦 OK？Fiesta 雲端 K 歌機搭配 Apple TV 就能盡情開唱
