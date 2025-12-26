最美童星長大了！ 陳亮彤18歲成台灣「最年輕啦啦隊女孩」

童星出身的陳亮彤（亮亮）自小活躍於戲劇圈，在《多情城市》中一人分飾兩角的演技，讓觀眾印象深刻。最近她迎來18歲生日，昔日小女孩已出落得亭亭玉立，令人驚喜的是，陳亮彤還公開了自己的新身分，入選「洋基工程籃球隊」的洋基女孩，成為台灣年紀最小的啦啦隊女孩。

陳亮彤（亮亮）入選「洋基工程籃球隊」的洋基女孩（圖／翻攝自IG）

陳亮瞳10月27日剛滿18歲，目前仍在就讀高中，除了演戲，也一直都對舞蹈相當有熱忱，經常能看到她曬出熱舞影片，期待著總有一天可以成為一名啦啦隊員。就在她即將滿18歲之際，洋基工程籃球隊剛好舉辦徵選，隊長是她相當崇拜的啦啦隊女帝睦那京，又正巧報名截止日，剛好是亮亮18歲生日的隔一天，於是在18歲當天，鼓起勇氣送出報名表。

廣告 廣告

第一次站上大舞台，陳亮彤並不怯場，可惜第一階段並未選上。沒想到機會再次降臨，因為在決選會中的亮眼表現，她的偶像睦那京在徵選過後，請公司一定要聯絡陳亮瞳。

陳亮彤（亮亮）已經18歲（圖／翻攝自IG）

一開始，陳亮彤都沒有接電話，不過公司沒有放棄，透過email終於取得聯繫，她也相當感謝能被偶像睦那京看見。陳亮彤開心地親自分享這份喜訊：「18歲了聖誕老公公不會給我禮物，但可以加入洋基女孩就是我今年最好的聖誕禮物了。」

陳亮彤的媽媽透露，雖說洋基比賽場地在新竹，不過應援場次都在假日，並不影響高中課業，也會繼續當演員演戲，「畢竟這條路已經走了十年。」本月27、28日將是洋基隊的首戰，27日球隊還邀請林志玲擔任開場嘉賓。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導