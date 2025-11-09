最美老宅燒肉聖誕大景來了！粉紅派對9大聖誕樹限定活動必看

文／景點+ Carol整理報導

最美老宅燒肉聖誕造景開跑了！冬季都會推出聖誕造景的台中人氣美食「瓦庫燒肉」，每年都有新創意注入其中，今年打造「粉紅派對」主題造景，快將現場9大聖誕樹美圖、限定活動筆記起來，把握節日期間前往踩點！

2025瓦庫燒肉聖誕主題造景登場，吸引網友前往拍照打卡。（圖／瓦庫燒肉）

「瓦庫燒肉」地點鄰近台中火車站，是間百年日式老宅，建築外觀以紅磚、瓦片及木質門窗圍繞，每年到了聖誕節期間轉變為節日主題屋，夢幻的造景吸引不少網友前往捕捉氛圍美照。

廣告 廣告

（圖／瓦庫燒肉，以下同）

2025年聖誕造景以「粉紅派對」為主題，不僅點亮夢幻粉紅燈海，也於建築右側及門前打造9棵粉色系聖誕樹，建築上方的彩色氣球，則為整體造景增添了不少趣味氛圍，亮燈時間為晚間17：30。

（圖／瓦庫燒肉）

以下為往年瓦庫燒肉聖誕造景。（圖／瓦庫燒肉，以下同）

店家也推出聖誕限定抽獎活動，只要按讚瓦庫FB粉專及活動貼文，並於貼文留言及標記2位朋友「一起穿粉色～瓦庫過聖誕！」@好友1 @好友2，最後公開分享活動貼文，就有機會抽中「極致和牛雙人套餐」（共20個名額）。

（圖／瓦庫燒肉，以下同）

今年有不少聖誕造景陸續登場，推薦景粉參考下方延伸閱讀，提前觀賞新北歡樂耶誕城現場裝置，出發打卡拍美照！

【Info】

瓦庫燒肉

地址：台中市中區民權路16號

營業時間：平日17：30～00：00，假日11：30～16：00、17：30～00：00

聯絡電話：04-22231188

聖誕限定抽獎

【活動時間】即日起至2025年11月13日23：59前

【抽獎獎項】極致和牛雙人套餐x20名

【活動辦法】完成3步驟即享抽獎資格

1. 按讚瓦庫FB粉專及本貼文

2. 本貼文留言+標記2位朋友「 一起穿粉色～瓦庫過聖誕！」@好友1 @好友2

3. 公開分享本貼文

【活動說明】

*少一步驟則視同放棄抽獎資格

*可重複留言，需標記不同人

*得獎公佈：2025年11月14日

*得獎者請 11月15日23：59 前主動私訊粉專

*瓦庫燒肉保留活動辦法修改、變更權利

新北歡樂耶誕城試燈搶先看！LINE FRIENDS馬戲團聖誕樹光雕投影10大亮點

》https://www.mook.com.tw/article/38977