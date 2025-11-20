最美耶誕地標 台中新光三越「12米雪花耶誕樹、流星隧道」成打卡亮點

記者陳佳鈴／台中報導

新光三越台中中港店今年以嶄新裝飾迎接年末佳節，在一樓水舞廣場打造「12米浪漫雪花耶誕樹」，繽紛燈海非常浪漫。(圖/翻攝畫面)

耶誕季節正式開跑，新光三越台中中港店今年以嶄新裝飾迎接年末佳節，自即日起至明年1月2日，在一樓水舞廣場推出「12米浪漫雪花耶誕樹」，以植絨質感搭配金、銀球飾，營造宛如星河降臨的視覺效果，一亮相立刻成為台中最吸睛的冬季打卡地標。

耶誕樹周邊以童話風格的「小樹雪景」營造夢幻氛圍，加上象徵祝福的「幸福郵筒」與滿載禮物的「耶誕禮物列車」，讓整座廣場充滿節慶儀式感。周旁更串聯百米長的「流星隧道」及冰藍燈海，近萬顆燈光隨步伐閃爍，宛如走入冬季銀河，成為社群平台上最熱門的拍照場景。

廣告 廣告

耶誕樹周邊以童話風格的「小樹雪景」營造夢幻氛圍，加上象徵祝福的「幸福郵筒」與滿載禮物的「耶誕禮物列車」，讓整座廣場充滿節慶儀式感。(圖/翻攝畫面)

此外，即日起至明年1月4日，每日晚間6時至9時整點，將上演由金曲製作人侯志堅打造的「星燦之夜音樂燈光秀」。表演結合絢麗燈光與專屬耶誕音樂，以震撼視覺與動感旋律打造百場限定演出，被視為今年最不容錯過的節慶體驗。

耶誕重頭戲也將在22日下午4時登場！商場將舉辦盛大點燈活動，由金鐘主持人王伯源化身「幸福特派員」，帶領民眾搭乘耶誕禮物列車迎接亮燈時刻。現場由舞客星以KPOP舞蹈熱力開場，並邀請千禧世代創作唱跳歌手王Aden與新生代饒舌歌手PIZZALI跨界演出，共同在音浪中點亮耶誕樹，宣告節慶氣氛正式引爆。

更多三立新聞網報導

sNug打造女力職場典範！洪韶均執行長榮獲「2025女性創業菁英獎」

天冷害命？台中73歲老翁清晨獨坐超商外休息 突失生命跡象 兒悲痛認屍

半夜號誌燈參考？！18歲女闖紅燈衝撞重機 2傷送醫

離譜！男毒駕撞倒彰化婦「加速輾斃」後 竟揪友換車開毒車趴躲警

