最美耶誕樹登場！台北大學點亮「北大耶誕城」

台北大學三峽校區今年的耶誕樹高達15公尺。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕國立台北大學三峽校區耶誕點燈活動邁入第8年，晚上在三峽校區中央草坪舉辦點燈儀式，今年在校友們募資下，換上高達15公尺全新耶誕樹，台北大學並且結合鄰近社區共同點燈，燦爛燈光從校園延伸至學勤路，共同閃耀北大特區，打造「北大耶誕城」的綺麗風華。

台北大學校長林道通表示，由於原有的耶誕樹鋼骨結構已經老化，因此今年校方向校友們募款更換耶誕樹，今年點燈活動由台北大學與校友總會共同主辦，並廣邀師生校友、台北聯合大學系統各校貴賓、在地居民和機關團體共同點燈，迎接一年一度的歡慶時刻。

林道通表示，回顧歷年耶誕點燈活動，從起初的小型管樂團演出，到2023年加入龍埔國小管樂團，以及遠雄八大社區共同響應點燈，點燈活動展現校方與社區間的深厚關係，共構社區與大學的互動網絡。

他指出，今年的耶誕點燈，加入更多校友資源挹注，耶誕點燈不只是一個年度儀式，更是構築大學城整體意識，使台北大學師生、校友，一起和三峽共榮、共好的企盼，校友總會理事長許明仁表示，耶誕點燈已成為台北大學重要的年度盛事，這棵嶄新的聖誕樹，不僅是校友們對母校的心意，也代表北大人送給三峽在地的一份祝福。

活動當日舞台節目與社區餐車同步開展，現場有鳶聲合唱團、熱門舞蹈社、韓國文化研究社、北大國際學生演唱，還邀請龍埔國小管樂團輪番演出，展現校園多元文化與在地青年活力，演出內容從經典耶誕歌曲到熱舞表演，讓大小朋友都能在音樂中感受節慶氣氛。

台北大學校長林道通(右五)、校友總會理事長許明仁(右六)主持點燈儀式。(記者翁聿煌攝)

台北大學耶誕點燈活動邀請在地龍埔國小管樂團演出。(記者翁聿煌攝)

