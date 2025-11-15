「最美臉孔」NANA驚傳住家遭人闖入搶劫 與母親聯手制伏歹徒

韓國女星、前女團「After School」成員NANA住家驚傳遭歹徒闖入試圖行搶，沒想到歹徒不但沒得逞，還遭到NANA和母親聯手制伏。目前警方已展開調查，並以搶劫未遂罪逮捕該男子。

韓國女星、前女團「After School」成員NANA住家驚傳遭歹徒闖入行搶。（圖／翻攝自IG@jin_a_nana）

據韓聯社報導，韓國警方15日表示，一名30多歲男子因涉嫌闖入NANA位於九里市阿川洞的住所實施搶劫而被逮捕。

警察局表示，男子A某於當日清晨6點左右持械闖入位於九里市阿川洞的一棟豪華別墅，威脅屋內居民並索要財物。當時NANA與其母親均在家中，面對突如其來的威脅，兩人並未驚慌失措，而是在雙方發生肢體衝突的過程中成功制服了A某，隨後立即向警方報案。

警方和消防部門接報後迅速趕往現場，發現A某在衝突中受傷，目前已被送往醫院接受治療。警方表示，正在深入調查整件事件的具體情況，包括闖入動機及過程細節。

NANA曾是女團「After School」的成員之一，演出的作品包括韓劇「假面女郎」、「Kill It雙面殺手」等。她也曾獲得美國電影評論網站「TC Candler」世界百大美人排行榜第一名，有最美臉孔之稱。

