「最美臉孔」NANA驚傳住家遭人闖入搶劫 與母親聯手制伏歹徒
韓國女星、前女團「After School」成員NANA住家驚傳遭歹徒闖入試圖行搶，沒想到歹徒不但沒得逞，還遭到NANA和母親聯手制伏。目前警方已展開調查，並以搶劫未遂罪逮捕該男子。
據韓聯社報導，韓國警方15日表示，一名30多歲男子因涉嫌闖入NANA位於九里市阿川洞的住所實施搶劫而被逮捕。
警察局表示，男子A某於當日清晨6點左右持械闖入位於九里市阿川洞的一棟豪華別墅，威脅屋內居民並索要財物。當時NANA與其母親均在家中，面對突如其來的威脅，兩人並未驚慌失措，而是在雙方發生肢體衝突的過程中成功制服了A某，隨後立即向警方報案。
警方和消防部門接報後迅速趕往現場，發現A某在衝突中受傷，目前已被送往醫院接受治療。警方表示，正在深入調查整件事件的具體情況，包括闖入動機及過程細節。
NANA曾是女團「After School」的成員之一，演出的作品包括韓劇「假面女郎」、「Kill It雙面殺手」等。她也曾獲得美國電影評論網站「TC Candler」世界百大美人排行榜第一名，有最美臉孔之稱。
延伸閱讀
賴清德否認關稅談判觸及匯率 賴士葆：2次公然說謊、隱瞞什麼貢品？
美國、瑞士達成協議 關稅從39%降至15%
對等關稅大倒退！川普簽行政命令豁免牛肉等百項食品
其他人也在看
閃兵案判刑出爐！坤達重判2年8月 王大陸刑罰僅1年 內幕曝光了
（記者張芸瑄／綜合報導）新北地檢署偵辦藝人閃兵案，昨（14）日再度起訴12人。綜合今年2波起訴與日前自首者，已 […]引新聞 ・ 2 小時前
育兒壓力、雙雙失業！三重科技夫妻爭執釀滅門 悲劇結果出爐曝社會危機
（社會中心／新北報導）新北市三重去年發生一起駭人人倫悲劇。42歲廖姓男子疑因經濟壓力與育兒理念不合，和妻子劉姓 […]引新聞 ・ 23 小時前
3子女向法院請求「免扶養」 失格中風老爸當庭良心發現
6旬男子中風後半癱被送安養院，社工循線找到其3名子女要求出面處理。沒想到他們向法院請求免除扶養父親的責任，因為父親之於他們的印象，除了酗酒、打罵，更罔顧2名手足患有嚴重的先天性心臟病，不曾陪同就醫，更遑論給付醫療和生活費，跟母親離婚後就人間蒸發數十載，直到老病了才又現身。自由時報 ・ 1 天前
黃明志捲謝侑芯命案拘留9天後發聲！ 親揭震撼搶救畫面...認「每天不同的人來錄口供」
黃明志日前捲入台灣網紅謝侑芯的命案，他是最後待在謝侑芯旁邊的關鍵人物，經歷被馬來西亞警方9天的居留跟偵訊之後，13日下午被以沒有明確證據的理由釋放，經過1天的沉澱，他在臉書發表自己的想法，坦言「第一次看著一個人在我面前離世，我很難過，很無助」，並希望大家不要再網暴往生者。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 20 小時前
手術結果不滿！52歲男持鐵鎚砸醫院 大喊「去報警」嚇壞病患
台中一名52歲男子因對醫院手術結果不滿，憤而持鐵鎚砸毀醫院大門玻璃，引起現場患者驚恐！警方迅速展開調查，在另一家醫院找到正準備接受二次手術的嫌犯。院方表示理解病友的焦慮失望，但呼籲應以理性溝通取代暴力行為。男子的行為已觸犯「醫療法」、「恐嚇」及「毀損」等多項罪名，目前已被警方帶回偵辦。TVBS新聞網 ・ 22 小時前
發文「帶槍掃射」台大校園！男子辯稱：不滿發雞排 下場曝光
即時中心／温芸萱、魏熙芸報導台大一名大氣系的網友因颱風假預測落空，宣布在校內免費發雞排，沒想到Threads上卻出現一名男子揚言「11月16日，中午12點，台大傅鐘，我準時帶槍掃射你們這群乞丐」，引發學生恐慌。大安警分局獲報後立即與北市刑大循線追查，並迅速鎖定41歲謝姓男子，通知其到案。謝男到案後辯稱，是因不滿活動而情緒失控，否認有真正犯案意圖，警方現已依恐嚇公眾罪嫌移送北檢。台大校園近日因一場「預測颱風假」的趣味活動掀起話題。一名自稱台大大氣系的網友，因先前預測颱風假失算，決定在校內免費發送雞排，並在社群平台提前告知。不過，就在學生間傳得熱烈之際，昨日Threads上卻出現一則恐嚇內容的貼文，語帶暴力威脅，讓不少準備前往領取雞排的網友心生警戒。在該則貼文中，發文者稱「還敢發雞排，台大氣象系？那我告訴你11月16日，中午12點，台大傅鐘，我準時帶槍掃射你們這群乞丐」，引發網路社群議論，也讓校內外民眾憂心安全情況。有人將訊息轉傳提醒其他學生注意，相關單位也立即接獲通報。謝男辯稱，只是因不滿「發雞排一事」，才會留言，否認自己真的有意圖實施攻擊。（圖／翻攝自Threads）大安警分局獲悉後，立刻展開查處行動，不僅加強校園周邊巡邏強度，並與台北市刑警大隊共同偵辦，從帳號資料及網路足跡一路追查到發文背後的來源，警方最終鎖定一名居住在新北市新店區的41歲謝姓男子，並於昨日下午通知他到案進行說明。面對警方詢問，謝男承認貼文出自他的帳號，但辯稱只是因不滿「發雞排一事」而情緒失控，才會留下誇張言論，否認自己真的有意圖實施攻擊。警方在完成筆錄後，依涉犯恐嚇公眾罪將謝男移送台北地檢署偵辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／發文「帶槍掃射」台大校園！男子辯稱：不滿發雞排 下場曝光 更多民視新聞報導地牛又翻！上午7點56分 宜蘭外海4.2淺層地震蔡英文結束訪歐行程清晨返抵台灣 微笑揮手畫面曝山道猴子！陽明山「獼猴群佔領馬路」 網笑：猩球崛起？民視影音 ・ 4 小時前
黃明志獲保釋暴瘦 15年女友現身護愛
馬來西亞歌手黃明志捲入台灣女網紅謝侑芯命案，已遭大馬警方延扣9天，由於尚無直接證據顯示黃明志涉及命案，黃明志13日在「警方擔保下獲釋」（口頭保釋），黃明志的律師及交往15年造型師女友Sarah等人昨下午赴金馬警局總部，隨後陪同黃明志一同搭車離開。中時新聞網 ・ 1 天前
有洋蔥！ 行車糾紛駕駛下跪求別報警 這原因獲諒解
台南新營發生一起行車糾紛，駕駛左轉差點撞上單車騎士，沒想到騎士要報警，駕駛竟直接下跪哀求！原來他不是想耍賴，而是要趕著去醫院探視住院的家人，怕耽誤時間。單車騎士被他的誠意打動，最終雙方達成共識，決定不追究此事。專家提醒，駕駛在路口攔車下跪的行為不僅危險，還可能觸法，呼籲民眾遇緊急情況仍應以合法且安全的方式解決問題。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
彰化母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工
中部中心/李文華 彰化報導海巡署安檢人員，在彰化王者之弓橋，發現一對母女吹海風，身邊卻帶著大包小包的行李，經過查證，女子是失聯將近12年的印尼籍移工，一旁6歲女兒，沒有報戶口，後續交由移民署收容。失聯移工母女到王者之弓吹海風。彰化王功漁港，知名打卡景點，跨港景觀橋，"王者之弓"橋，橋體本身呈現幾何之美，站上橋能眺望海岸風景，這一對母女，在這裡吹吹風，為什麼海巡人員，要上前詢問？原來，外籍女子，帶著一名小女孩，來看海，身邊卻帶著行李，她們需要幫助嗎？女子拿出了居留證，可是，已經過期了好久！失聯移工母女到王者之弓吹海風。女子是印尼籍移工，失聯將近12年，逾期天數長達4375天，海巡署製作筆錄後，將母女交由移民署台中市專勤隊收容。女子供稱，獨力照顧年約6歲的女兒，孩子有出生證明，但還沒有報戶口，後續由專勤隊進行處置。原文出處：母女"大包小包"吹海風 海巡查證竟是失聯12年移工 更多民視新聞報導太子集團跨國行騙！ 在台操盤手王昱棠等3人羈押禁見2月警民合作! 警逮在台逾期近4年移工 熱心民眾載警抓人雇主涉虐移工導致耳聾 士院裁准60萬元解除限境民視影音 ・ 2 小時前
坤達、修杰楷、陳柏霖遭求刑2年8月 閃兵役案檢方第二波起訴12人
王大陸閃兵役案陸續查出多名藝人涉案，新北地檢署日前擴大偵辦搜索，今天偵查終結，依妨害兵役治罪條例等罪起訴主嫌陳志明，以及修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、小杰等藝人共12人，其中5名藝人遭求刑2年8月。目前已知涉案藝人達18人，據了解，檢方也針對第一波起訴者具體求刑，王大陸依刑法偽造文書罪求刑1年。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
台中豐原一家五口命案 李姓團購主涉詐騙不認罪 遭起訴求處重刑
李姓女子經營團購欠債，以「黃金投資」詐騙台中市豐原區王姓一家五口超過新台幣1536萬元，還恐嚇強索金錢，最終導致五人不幸離世。檢方偵辦後，認定李女長期以虛構投資名義行詐，惡性重大，且李女矢口否認犯行，毫無悔意，依詐欺等罪起訴，建請法院處15年以上重刑，盼透過量刑匡正價值觀，避免「引惡、養亂」。王家二女婿今天（14日）表示，「只要她有得到應有的懲罰就好」。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
敬老金網站「台北變上海」社會局報警提告
[NOWnews今日新聞]前立委高嘉瑜昨日在臉書指出，有民眾掃描北市社會局敬老金傳單，官網竟跳出「上海區公所」字樣，質疑北市府響應習近平統一政策，要求說清楚。對此，北市社會局今（14）日表示，已報警提...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
女闖無人旅社休息.手機充電 業者提告「法院判拘役20天」
台南市 / 綜合報導 有民眾闖入台南一家無人旅社，在一樓休息區休息並讓手機充電，類似狀況還不只一起，疑似有民眾記住大門密碼，看準無人旅社沒有管理人，就輸入密碼進入，但這樣的行為已經違法，一名周姓女子被業者提告，台南地方法院，依侵入住宅判，拘役20天，得易科罰金。監視器畫面拍下，無人旅社大廳，一名男子推出門，要外出，結果身穿紅衣女子，趁這時候走進來，在一樓充電休息，業者報警處理，業者說：「剛剛有人出去，他就從旁邊走進來。」疑似看中無人旅社，平時沒人在現場管理，就趁機溜進來休息，但這邊還是屬於，管制出入的旅宿場所，一般人不可以任意進入，附近鄰居說：「都會有人開車來，住裡面休息，(擅自闖進去)這樣不好啦，要問清楚啦。」租客說：「會給密碼，房號，(就按密碼進去？)，對，這可能是管理方式的問題。」事情發生在台南，這名周姓女子，趁有房客出門時，進到無人旅社休息區，充電休息，其中一間業者不堪其擾，對周姓女子提告，台南地方法院依侵入住宅判，拘役20天得易科罰金，但類似案件不只一次，疑似也有民眾，記住無人旅社大廳密碼，擅自回到大廳休息，像另類的寄生上流，讓業者很困擾。律師洪銘憲說：「無故進入他人之住宅，處一年以下有期徒刑(拘役或9000元以下罰金)，所謂無故，就是未得法益處分權責之同意，而進入他人建築物。」台南第五分局公園所長王瑞勳說：「行為人涉及無故侵入住宅罪，現場將周女帶回偵辦，依侵入住宅罪嫌送辦。」看準無人旅社，平常沒管理人在，沒要住房，卻擅自闖進大廳休息，行為已經違法，警方也建議業者，定期更換密碼，避免類似事情再發生。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
坤達復工《玩很大》恐生變？涉閃兵遭起訴 吳宗憲53字喊話表態
演藝圈近日爆出多起閃兵事件，檢警今再依違反妨害兵役條例等罪，起訴藝人謝坤達等12人，並就陳柏霖、謝坤達、修杰楷、廖允杰、張書偉5人，建請法院量處2年8月徒刑。其中，坤達昨才傳出要重返《綜藝玩很大》錄影，對此，吳宗憲稍早也回應記者吐露心聲。坤達閃兵風波延燒近一個月，三立電視昨才證實，坤達確定將重返《綜自由時報 ・ 23 小時前
雨傘雙女賊再犯案! 用傘遮擋摸走麵店愛心箱
南部中心／劉安晉、陳姵妡 高雄報導上個月在高雄，有一家果汁店的零錢筒，被兩名女子，故意用雨傘遮擋行竊，沒想到這對雨傘雙女賊，再度現身犯案，這回遭殃的是位在楠梓的麵店，醬料旁的愛心箱，在兩位女賊光臨後不翼而飛，民眾都認為，竊盜罪恐怕判的太輕，才讓竊嫌敢繼續偷竊。兩名女慣竊，習慣用雨傘遮擋來偷東西，這回再度現身楠梓犯案。（圖／民視新聞）兩名女子，來到楠梓一家麵店用餐，兩人叫了一碗麵，看似到檯子前加醬料，其實眼睛早已盯上，放在桌上的紅色愛心箱。兩人吃完麵，順便觀察地形，接著看準監視器位置，長髮女子裝忙包醬料，短髮女子背對鏡頭，另外一側則拿起雨傘遮擋，迅速將愛心箱裝進袋子中，然後兩人裝沒事離開麵店。受害店家：「然後整個過程她們就是，端著那碗麵就在外面一直加醬料，然後在外面吃再來行竊零錢箱，零錢箱拿完以後又到旁邊等待了一下，然後又回來跟我說我們的麵不錯吃，又要追加包五碗，然後最後才離場這樣。」楠梓分局楠梓所陳暉元：「警方獲報後遂即調閱店內及周邊監視器，目前已鎖定兩名竊嫌，並將通知及到案說明，訊後移請台灣橋頭地方檢察署偵辦。」兩名女竊嫌是慣犯，10月21號，才在高雄一間蔬果汁店行竊。（圖／民視新聞）即使警方通知到案說明，這兩名竊嫌恐怕也沒在怕，因為上個月21號，這兩名女賊，就到高雄一間蔬果汁店行竊，店裡的零錢筒，不翼而飛，手法雷同，都是拿雨傘，擋住偷錢過程，而這兩名慣竊，隔不到一個月，又再度出手。民眾：「可能判刑可能要再嚴重一點吧，就台灣的那些就是徒刑可能要再增加，然後可能讓他們盡量就是不要這樣子。」民眾：「很過分啊很過分啊，已經有被抓過的話，那我覺得說應該是要有一點悔意啊，不要說又出來又犯那就是毫無悔意啊。」民眾直言，就算被抓了，也很快交保，兩名女賊，當然食髓知味，繼續到處偷錢，在法律無法重判情況下，只能提醒店家多小心，避免成為下一個受害者。原文出處：高雄雨傘雙女賊再度犯案！ 用傘遮擋摸走麵店愛心箱 更多民視新聞報導撐傘擋視線! 鬼祟黑白衣女子 直接抱走店家零錢筒豐原5口命案遺書揭真相！李姓團購主遭求處15年 鄰居：太輕該重判小六生「揮美工刀攻擊女老師」！怒嗆「繳學費來讓妳罵？」原因曝光民視影音 ・ 1 天前
文雅畜牧場出產雞蛋驗出芬普尼 檢調帶回負責人說明
彰化文雅畜牧場雞蛋被驗出農藥殘留芬普尼超標，彰檢9日分案調查，今天上午由檢察官指揮，前往畜牧場及負責人住處等處搜索，採集檢體送驗並查扣相關證物，帶回陳姓負責人及妻子接受調查，全案朝違反食品安全衛生管理法等嫌疑偵辦。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
獨／老婦悶殺癱瘓兒理由曝！法官動容求總統赦免 她悲嘆自己沒資格
杜俊謙律師表示，自己是在一審才接觸到這個案子，會承接此案是因為友人知道他過去在許多長照機構服務，所以才拜託他承接。杜俊謙律師指出，目前台灣已是超高齡社會，而就他來看，大部份的照顧現場都是中高齡人在照顧超高齡人，和照顧小孩不同，因為小孩長大以後會有為人父母...CTWANT ・ 1 天前
影/台大氣象系學生「願賭服輸」發雞排 網友發文恐嚇遭逮
9日「鳳凰」颱風登陸前，一名自稱是台灣大學大氣系學生，在臉書上匿名發「祭品文」，賭上大氣系招牌預測台北至少放2天颱風假結果大翻車，今（14）有網友發文稱要對領雞排民眾不利，警方下午將他查緝到案。中天新聞網 ・ 16 小時前
台南男痔瘡住院嗆"不服來戰" 仇家殺進停車場還開槍
南部中心／林俊明、曾虹雯 台南報導台南兩名男子因為爭風吃醋在網路互嗆，其中一方為了治療痔瘡就醫，不但透漏自己就在醫院，還逞口舌之快要對方有種就來。對方真的夥同朋友到醫院堵人，雙方就在停車場狹路相逢，展開追逐衝撞，過程中還一度對空鳴槍。警方獲報後不到12小時就將開槍嫌犯逮獲。２名男子因為爭風吃醋在網路上隔空互嗆，莊姓男子就醫時留言人在醫院、有種就來，黃姓男子於是與同夥友人到醫院圍堵。（圖／民視新聞）兩台汽車在醫院停車場狹路相逢，其中一方右轉想走，遭到對方直接衝撞，雙方在停車場展開追逐，過程中還傳出槍響。當地民眾說有聽到砰一聲，還以為是車禍。事發地點在台南新樓醫院停車場，兩名男子因為爭風吃醋在網路上隔空互嗆，莊姓男子到醫院治療痔瘡時，還直接留言人在醫院、有種就來，黃姓男子於是與同夥友人到醫院圍堵，莊姓男子眼見自己一對二情勢不利，於是對空鳴槍嚇阻。警方12小時內聯合學甲分局警力，成功將涉嫌開槍的莊姓男子圍捕到案。（圖／民視新聞）南市警麻豆分局副分局長劉行五說，事發後警方隨即成立專案小組查緝，並於12小時內聯合學甲分局警力，成功在台南市學甲區，將涉嫌開槍的莊姓男子圍捕到案，並查扣涉案的改造手槍，詢後被依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇、毀損等罪嫌送辦。原文出處：台南男痔瘡住院嗆「不服來戰」 仇家殺進停車場還開槍 更多民視新聞報導恩怨曝光！輔仁名醫江漢聲診間遇襲 兇嫌臉書揭犯案原因台美關稅談判「臨門一腳」 賴清德：時間差不多了蘇澳豪雨慘劇! 煙波飯店變"淹"波 地下室30車泡水民視影音 ・ 1 天前
檢起訴藝人閃兵案！ 對坤達、修杰楷、陳柏霖等5人求刑2年8月
藝人王大陸被查出找「閃兵集團」企圖透過偽造體位逃避兵役，新北檢日前進行第二波搜索行動，今（14）日宣布偵結，依妨害兵役治罪條例與刑法使公務員登載不實等罪共起訴12人，其中對Energy謝坤達、張書偉、台視新聞網 ・ 1 天前