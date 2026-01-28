最美茶鄉櫻花季登場 信義草坪頭4,000棵櫻花迎賓 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒中彰投新聞）【記者石振賢／南投報導】春節連假將至，全台賞櫻指標「信義鄉草坪頭櫻花季」28日正式揭開序幕！縣長許淑華親自出席啟動記者會，宣布玉山高山茶產地草坪頭園區內逾4,000棵櫻花、李花已陸續綻放，紅、白花瓣交織點綴茶山。許縣長邀請全國民眾到信義鄉體驗「花與茶的饗宴」，不僅能漫步櫻花小徑，更可順遊東埔溫泉、雙龍吊橋，度過一個充滿自然與人文底蘊的充實假期。

最美茶鄉櫻花季登場 信義草坪頭4,000棵櫻花迎賓 - https://www.watchmedia01.com

今日啟動儀式由信義鄉長全志堅主持，縣議員全文才、縣府觀光處長陳志賢、新聞及行政處長蔡明志及眾多在地代表村長共襄盛舉。

廣告 廣告

最美茶鄉櫻花季登場 信義草坪頭4,000棵櫻花迎賓 - https://www.watchmedia01.com

活動精彩紛呈，結合在地社區與學校展現信義鄉的活力，包含隆華國小的震撼太鼓、桐林國小的優美小提琴與傳統「紙馬陣」、同富國中合唱團的純淨嗓音，以及「布一樣文化工作室」與在地家政班的熱情演出。現場更安排學童擔任「小小茶藝師」，讓遊客在賞花之餘，也能品味名聞遐邇的玉山高海拔烏龍茶。

最美茶鄉櫻花季登場 信義草坪頭4,000棵櫻花迎賓 - https://www.watchmedia01.com

許縣長表示，南投春節遊程相當豐富。除了草坪頭，暨大、小半天也正值櫻花花季，此外，全台首座「九九峰氦氣球樂園」將於2月試營運，提供遊客從空中鳥瞰南投美景的嶄新體驗；2月14日至3月8日「2026南投燈會」璀燦登場，白天、晚上也都可前往貓羅溪畔浪漫情人橋、南投縣會展中心，欣賞精采的花海、水舞、花燈與煙火展演。

許縣長說，為提升旅遊品質，縣府近年積極改善草坪頭園區的廁所、廣場及步道設施，誠摯邀請國人來南投走春，採買梅子夢工廠特色伴手禮，感受南投最熱情的自然與人文魅力。

草坪頭櫻花季活動資訊與入園管制，115年1月31日至3月1日，入場清潔費每人新台幣50元，小型車停車清潔費每輛100元。春節營運調整開放時間， 除夕（2月16日）、初一（2月17日）、初二（2月18日）僅開放上午時段（08:00-12:00）。交通管制：遊覽車採官網線上預約制，每日限額30輛，請停放於投93鄉道1.5K處停車場，園區提供免費接駁。小型車需進入園區內停車場停放，道路兩側禁止臨時停車。（圖／記者石振賢攝）