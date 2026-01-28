最美茶鄉櫻花季登場 信義草坪頭4000棵櫻花迎賓
春節連假將至，全台賞櫻指標「信義鄉草坪頭櫻花季」今(28)日正式揭開序幕！南投縣長許淑華親自出席啟動記者會，宣布玉山高山茶產地草坪頭園區內逾4,000棵櫻花、李花已陸續綻放，紅、白花瓣交織點綴茶山。許淑華邀請全國民眾到信義鄉體驗「花與茶的饗宴」，不僅能漫步櫻花小徑，更可順遊東埔溫泉、雙龍吊橋，度過一個充滿自然與人文底蘊的充實假期。
啟動儀式由信義鄉長全志堅主持，縣議員全文才、縣府觀光處長陳志賢、新聞及行政處長蔡明志及眾多在地代表村長共襄盛舉。
活動精彩紛呈，結合在地社區與學校展現信義鄉的活力，包含隆華國小的震撼太鼓、桐林國小的優美小提琴與傳統「紙馬陣」、同富國中合唱團的純淨嗓音，以及「布一樣文化工作室」與在地家政班的熱情演出。現場更安排學童擔任「小小茶藝師」，讓遊客在賞花之餘，也能品味名聞遐邇的玉山高海拔烏龍茶。
縣長許淑華表示，南投春節遊程相當豐富。除了草坪頭，暨大、小半天也正值櫻花花季，此外，全台首座「九九峰氦氣球樂園」將於2月試營運，提供遊客從空中鳥瞰南投美景的嶄新體驗；2月14日至3月8日「2026南投燈會」璀燦登場，白天、晚上也都可前往貓羅溪畔浪漫情人橋、南投縣會展中心，欣賞精采的花海、水舞、花燈與煙火展演。
許淑華說，為提升旅遊品質，縣府近年積極改善草坪頭園區的廁所、廣場及步道設施，誠摯邀請國人來南投走春，採買梅子夢工廠特色伴手禮，感受南投最熱情的自然與人文魅力。
草坪頭櫻花季活動資訊與入園管制，115年1月31日至3月1日，入場清潔費每人新台幣50元，小型車停車清潔費每輛100元。春節營運調整開放時間， 除夕（2月16日）、初一（2月17日）、初二（2月18日）僅開放上午時段（08:00-12:00）。交通管制：遊覽車採官網線上預約制，每日限額30輛，請停放於投93鄉道1.5K處停車場，園區提供免費接駁。小型車需進入園區內停車場停放，道路兩側禁止臨時停車。
更多新聞推薦
其他人也在看
中國人不去日本玩 京都人笑開懷！卻苦了合掌村「陸客沒少還亂爬墳墓」
中國當局因為不滿日本首相高市早苗提倡「台灣有事論」，從觀光方面祭出手段，呼籲中國人不要去日本玩，就連春節期間也不要遊日本。據日本觀光單位數據指出，這兩個月中國客大幅減少45%，讓京都人笑開懷，不過著名觀光景點合掌村所在地白川鄉，卻是笑不出來，原因在於「陸客沒少，還搞破壞」。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 38則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 503則留言
苗栗一日遊｜來苗栗別再去南庄老街啦！通霄私藏路線大公開～秘境景點＋銅板小吃 一條路線全收
原來苗栗通霄藏著這麼完整的一日節奏！你能想像嗎？不用跑遠、也不用排滿行程，在同一個小鎮裡就能把「在地早餐、日式老場景、海岸線視野、輕量登高、夕陽收尾」一次收齊。這趟小編最意外的是，很多點根本走路或短程 […]民生頭條 ・ 1 天前 ・ 1則留言
全球最安全航空公司排名！台灣「１航空」擠進前10名，廉航榜單也出爐
隨著全球旅遊持續發展，旅客對飛行安全的關注度日益提升，選擇安全可靠的航空公司成為出國時的重要考量。國際知名航空安全評級機構近日公布了2026年度全球最安全航空公司排名，涵蓋全服務與低成本航空２大類別，食尚玩家 ・ 8 小時前 ・ 3則留言
不碰甜、吃清淡也出事？50歲養生男「血管全塞住」 醫揪「元凶」嗨過頭
時序邁入歲末年終，尾牙與聚餐接連登場，歡聚之餘若嗨過頭，恐對健康造成負擔。心臟內科醫師蔡松恩分享，一名50歲男子平時生活規律，飲食清淡、不碰甜食，未料在一次跨年聚會中，他熬夜狂歡又吃麻辣鍋，突感覺不適就倒地休克，送醫檢查發現血管整個塞住險喪命。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前 ・ 97則留言
日本旅遊台客衝破673萬 台灣客源居海外之冠
根據統計，台灣人造訪日本的人數近年持續攀升，113年約604萬人、114年約673萬人，因此台灣客源被日本旅宿業視為重點之一，日本知名旅宿業者「星野集團」更指出，集團的3成外國客源中，台灣占比就高達2成，且台灣旅客需求多元，從都市觀光到深度旅遊皆涵蓋其中，而星野集團旗下品牌遍佈日本各地，正好能滿足台灣旅客重視體驗的需求。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
2026台灣燈會「進嘉門 • 伊嘉人」新住民燈區溫暖點亮嘉義
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今（26）日在縣府中庭舉辦「2026台灣燈會—新住民燈區」宣傳記者會，台灣好報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
新北市櫻花季來了！淡水天元宮、汐止康誥坑溪、石碇、坪林賞櫻景點交通資訊一次看！
新北市境內種植的櫻花種類豐富，自1月中下旬開始櫻花就會一波接著一波綻放，像是汐止康誥坑溪山櫻花以及新店櫻花街旁的屈尺公園(櫻花公園)等處已在接力綻放中，緊接著之後還有三芝、石碇及土城等處的櫻花蓄勢待發，不妨規劃一趟賞花小旅行，一起走訪新北市熱門的賞櫻景點！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 天前 ・ 2則留言
台中泰安櫻花含苞待放 2026櫻花季2/27開幕
農曆春節將至，下個月各地櫻花季將陸續登場，目前除了高山地區山櫻花綻放，平地櫻花仍含苞待放，台中市平地櫻花以后里泰安派出所櫻花最具盛名，泰安櫻花目前仍未綻放，今年泰安櫻花季預計於2月27日開幕，較去年略晚，預估2月下旬湧入賞櫻人潮。台灣高山地區預估2月賞櫻人潮漸增，后里是中部平地賞櫻勝地，中部賞櫻盛會自由時報 ・ 7 小時前 ・ 發表留言
搭車對話曝光！男踢椅背.車門 司機喝斥「給我下車」
新北市 / 綜合報導 新北市中和區台64線上，25日凌晨發生死亡車禍。現役鐵路警察局替代役的溫姓死者搭計程車時和司機發生口角，被丟包在快速道路上，警方調閱行車兩人對話曝光！前10分鐘車程，男子都安靜坐著，後來踢了車門和椅背，被司機要求下車，倒臥內側車道接連被四部車輾過身亡，家屬痛心身為政大雙主修的優秀孩子，竟然因此奪命，今(27)日抵達殯儀館解剖，氣憤向檢警表示懷疑孩子被拖行下車，要求檢警詳查。媽媽坐在椅子上抱頭啜泣，一旁的親友一邊拍拍肩膀安慰，一邊默默擦去臉上淚水，解剖現場，坐在一旁的爸爸，頭戴帽子低頭不語，25日凌晨年僅25歲的溫姓死者，遭丟包台64線身亡，家屬們27日抵達殯儀館解剖時難掩悲痛，場面令人鼻酸。警方拿著手電筒，四處搜尋男子蹤影，溫姓男子被計程車司機丟包後，遭後車四度輾過當場傷重不治，員警VS.民眾說：「大哥，你有撞到他嗎。」警方獲報到場，但為時已晚，男子已明顯死亡，但人為何會出現在這？警方調閱行車紀錄器，溫姓男子在2點07分上車，前10分鐘安靜坐在後座，接著男子踢了車門和椅背，司機表示可以躺下但不要踹，過了約1分鐘，司機直接要求乘客下車。記者張權說：「林姓計程車司機和溫姓乘客，在台64線上面起了爭執，在上橋約一公里處將人丟下車，但實際走一趟，距離下個匝道的出口，只有短短7分鐘左右的車程，在這個地方放人其實更為安全。」司機把溫姓男子丟包在路肩後消失，事發2分鐘才報警。男子不明原因平躺內側車道，先是被2台車輾過後，駕駛表示，看見深藍色上衣還以為是物品，後面又被第3、4輛車輾過沒停下，4名駕駛和計程車司機，涉嫌過失致死通通被送辦。據了解，溫姓男子當天是從文山區搭車前往板橋親戚家，他過去是政治大學雙主修畢業生，去年在鐵路警察局服替代役，下月就準備退役，沒想到卻發生意外，死者友人說：「他平常積極參與活動，是個很熱心的人。」、「我們都非常驚訝也很惋惜因為才剛畢業沒多久。」、「有點嚇到他是會起衝突的人，以前跟他相處不覺得他是這樣的人。」聽聞車禍事故，死者友人也不敢置信，更何況是父母得承擔喪子之痛，死者被丟包，家屬懷疑有可能被駕駛「拖下車」，要求檢警詳查，至於他體內是否有酒精或藥物反應，解剖後疑點將一一釐清。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前 ・ 7則留言
國旅補助2千元沒了？總預算卡關 觀光署長：恐延到9月才上路
交通部觀光署原訂今年4月推出平日國旅優惠，包括自由行住宿2晚可獲補助2000元等，由於中央總預算仍卡在立法院，觀光署長陳玉秀今（1/27）表示，如果預算沒通過，將對觀光產業帶來打擊，若真的要延到下個淡季、9月才能實施，「那就太遺憾了」。太報 ・ 22 小時前 ・ 2則留言
台北燈節雙展區 20條遊程玩翻
迎接農曆新年到來，深受國內外旅客期待的2026台北燈節將於2月25日至3月15日盛大登場，北市觀傳局在今年燈節首度規畫「雙展區、雙IP」，攜手包括變形金剛與尚未公開的2大國際IP合作打造主題燈組，分別於潮流匯聚的西門町及兼具文化、自然綠意的圓山花博公園同步亮相，另配合燈節活動再推出20條主題遊程，提供民眾串連賞燈與城市探索多元玩法，為市民與旅客帶來耳目一新的賞燈體驗。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
照顧91歲妻子太累！92歲罹癌夫痛下殺手遭逮嘆：對未來悲觀
日本千葉縣地方法院27日審理一起高齡夫婦殺人案，檢方在陪審團庭審中請求判處92歲被告野村八郎五年有期徒刑，野村八郎被控於2025年3月在千葉縣一宮町家中，用電線勒死其91歲妻子奈美子，而野村也在首次庭審中承認了指控。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 1則留言
育嬰留停按日申請上路 健保3大問題一次看！累積申報更便民
勞動部自今年一月一日起推動育嬰留職停薪以日為單位申請的制度，讓受雇勞工能依照實際需求，在子女滿三歲前選擇以日為單位向雇主提出申請，並同步辦理健保相關申報作業。衛福部健保署特別提醒雇主與受雇勞工，若一個月內有多次以日為單位申請育嬰留停，可將數日累積於當月月底前一併辦理申報，無須逐筆送件。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 1則留言
花東縱谷交通疏導助您馬到成功！走春旅遊不塞車！
記者蔣謙正/花東報導 今（115）年春節有9天連續假期，交通部觀光署花東縱谷國家風景…中華日報 ・ 5 小時前 ・ 發表留言
東京旅遊全攻略：「八重洲地下街Yaechika」購物美食一站到位
位於東京車站地下的「八重洲地下街Yaechika」，集購物、美食與咖啡廳於一體，是能一站體驗東京魅力的逛街聖地。本篇將從必逛店鋪、貼心服務到交通動線等面向，帶各位一次掌握完整逛街重點。JAPANKURU ・ 23 小時前 ・ 發表留言
下飛機總在等行李？原來是「託運貼紙」沒撕掉害的…3後果曝
不少旅客愛保留行李箱上的託運貼紙，當作旅行回憶的紀念。不過，交通部提醒，這些貼紙若不撕掉，可能會造成行李延誤，小小疏忽就可能讓你的行李飛錯航班。聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
陌生男闖停車場 總幹事攔人驚見「口袋藏刀」｜#鏡新聞
昨天(1/27)一名男子闖入新北市板橋一棟社區，幸好被社區總幹事發現，上前阻攔，結果就發現男子的口袋鼓鼓的，藏著一把水果刀！員警詢問他的動機時，男子行使緘默權，這也讓社區住戶非常驚恐，社區已經貼出公告，提醒住戶要小心陌生人。鏡新聞 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
大阪關西交通陷阱教你避雷！坐錯車廂恐錯過飛機 新手必看 4 大地雷：別再排隊買特快車票
MOOK玩什麼,YT頻道,YOUTUBE,日本旅遊,大阪,關西,機場,空港,交通,地雷,搭錯車,和歌山, 不少旅客以為「去過東京，大阪一定差不多」，然而實際踏上關西才發現，兩地在交通、秩序與生活習慣上差異巨大。許多人第一次到大阪自由行，光是通勤就一路踩雷——搭錯車、走錯月台、誤買車票或不小心被加收費用，嚴重一點甚至會因此錯過班機。不少旅客都曾有類似經驗：明明要去關西機場，電車發車後看著看著卻發現站名越來越陌生，打開 Google Maps 才驚覺定位竟然朝和歌山方向飄移。這種「搭對列車卻搭錯車廂」的窘況，在大阪並不少見。景點+ ・ 21 小時前 ・ 1則留言
鐵了心抵制日本一整年？ 中國航空公司宣布到今年10月的赴日機票都可免費退票
北京政府因為日本首相高市早苗「台灣有事」發言而暴怒的報復行為，可能將持續一整年。中國多家航空公司週一（26日）晚間都發出聲明，表示直到今年10月底的赴日機票，都可以免費退票。太報 ・ 1 天前 ・ 9則留言