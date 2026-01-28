最美茶鄉 草坪頭櫻花季開跑

南投縣長許淑華為「草坪頭櫻花季」揭幕，邀請民眾到最美茶鄉賞花。 （記者劉晴文攝）

記者劉晴文∕南投報導

全台賞櫻指標「信義鄉草坪頭櫻花季」二十八日舉行啟動儀式，縣長許淑華特地上山為「草坪頭櫻花季」揭幕，邀請國人來南投走春，採買特色伴手禮，感受南投最熱情的自然與人文魅力。

玉山腳下的高山茶產地南投縣信義鄉草坪頭，以翠綠茶園與繽紛花海聞名，有「最美茶鄉」美譽；值櫻花盛開時節，園區內逾四千棵櫻花陸續綻放，紅、粉紅與白色李花交織點綴茶山。

活動精彩紛呈，結合在地社區與學校展現信義鄉的活力，包含隆華國小的震撼太鼓、桐林國小優美小提琴與傳統「紙馬陣」、同富國中合唱團的純淨嗓音，以及「布一樣文化工作室」與在地家政班的熱情演出。現場更安排學童擔任小小茶藝師，讓遊客在賞花之餘，也能品味名聞遐邇的玉山高海拔烏龍茶。縣府觀光處長陳志賢、新聞及行政處長蔡明志、縣議員全文才及在地代表、村長共襄盛舉。

許淑華表示，南投春節遊程豐富。除了草坪頭，暨大、小半天也正值櫻花花季，此外，全台首座「九九峰氦氣球樂園」將於二月試營運，提供遊客從空中鳥瞰南投美景的嶄新體驗；二月十四日起「南投燈會」將璀燦登場，白天、晚上也都可前往貓羅溪畔浪漫情人橋、南投縣會展中心，欣賞精采花海、水舞、花燈與煙火展演。