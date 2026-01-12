「最美藥局」要收了！開業8年驚傳將熄燈 想打卡把握這日子

分子藥局擺設不同於傳統藥局，相當具有設計感。翻攝「分子藥局 Molecure Pharmacy」臉書



從2017年開業至今的台中「分子藥局」，因為擺設不同於傳統，裝潢簡潔的風格，被封為「最美藥局」，是許多網美打卡勝地。不過業者今天（1/12）突然宣佈，將於2月28日結束實體門市營運，未來將把重心轉向電商服務。

分子藥局位於台中市西屯區，緊鄰國家歌劇院。不同於傳統藥局緊湊的商品擺設，分子藥局透過空間設計，帶給消費者不同的體驗，也被許多網友封為「全台最美藥局」。

業者聲明，自2017年7月16日開幕至今，走過3150個日子，將在2月28日結束實體門市營運，並將品牌重心轉向以電商服務與產品研發為核心的形式。「這不是結束，而是一種更專注的整理——讓資源回到產品本身，讓溝通變得更清晰，也讓陪伴不受空間限制。」

業者強調，形式會改變，但是他們對理性、品質與誠實的重視，將持續存在於每一項產品與決定裡。未來希望以更貼近生活節奏的方式，繼續與消費者交流。

分子藥局創辦人劉彥伯擁有藥師背景，8年用健康選物概念出發，有別於傳統藥局濃厚的藥水味，結合咖啡、冰淇淋等下午茶甜點，顛覆民眾的想像，加上設計空間，吸引不少民眾前來拍照打卡，也成為外籍旅客到台中旅遊的必訪之地。

