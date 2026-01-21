「最美議員」顏翎熹親回1字表態拚連任 網紅小商人是否操盤受矚

顏翎熹享有「最美議員」封號。（翻攝自顏翎熹臉書）

嘉義市議員顏翎熹不僅甜美外型，去年主持反共遊行更展現清晰的口條，被封為「最美議員」，她在2025年最後一天於臉書釋出年度回顧影片，喊話「2026年在嘉義也請多多指教」，被詢問：「會繼續服務嘉義嗎？」她簡單回應「會」宣告將挑戰連任，讓支持者振奮留言，紛紛為她加油。

顏翎熹原本是電玩直播主，2022改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」參選嘉義市東區議員，希望民眾關注「嘉義市性專區設立」、「廟口酬神脫衣舞無罪化，並列為傳統保護文化」等議題，名字中的「田慎節」則是希望社會大眾能更關注性侵議題，最終以2813票當選。

顏翎熹2022年選前之夜披上婚紗，象徵嫁給嘉義市，成功以2813票當選。（翻攝Molly 翎熹臉書）

顏翎熹已在2023年改回原名，強調雖然換名字，但心中想推動的理念依舊不變。另外，PTT名人「Gtokevin小商人」當年大力支持顏翎熹，選後還發雞排謝票，被視為勝選的推手之一，這次是否也會為顏翎熹助選，當事人尚未回應。





