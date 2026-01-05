最美跨界 蜷川實花展躍登全家杯身

記者劉昕翊／臺北報導

《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》將於17日在華山1914文化創意產業園區登場，為迎接絢爛動人的藝術盛宴，攜手全家便利商店Let's Café、Let's Tea，於明日搶先推出絕美花影限定杯身及杯套，讓消費者在品嘗咖啡與茶飲的同時，也能感受蜷川實花的繽紛世界。

《蜷川實花展》海外首站落腳臺北，打造最新沉浸式光影藝術體驗，並規劃8大展區，全方位展示「蜷川美學」濃烈又細膩的色彩風格；適逢蜷川實花舉辦暌違10年的大型個展，明日在全家便利商店推出3款杯身、1款杯套期間限定絕美花影設計，以華麗夢幻的藝術視覺迎接新年。

此次推出4款蜷川實花最具標誌性象徵、以「花」為主題的視覺，包括滿版鮮紅的烈焰大理花、與繁花爭艷的靛藍天空、濃烈盛開的七彩花朵，以及展覽主視覺陽光、蝴蝶與滿天櫻花等，讓民眾在品嘗Let's Café與Let's Tea的同時，也有一隅富有生命力的明媚花影陪伴。

此外，Let's Café推出限時優惠活動，明起至2月3日，凡購買經典咖啡大杯以上全品項，任選第2杯飲品享79折優惠；單品咖啡全品項則享第2杯半價，而在17日展覽正式開幕後，消費者只要持此次展覽限定合作杯身或杯套至展覽現場票亭購票，即可享450元限定優惠價（原價490元），詳情請上展覽官方網站查詢。

《蜷川實花展》與全家便利商店攜手合作，限定杯身、杯套明起全臺上市。（聯合數位文創提供）