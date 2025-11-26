最美鐵馬道！ 去年榮登台中最強景點第3名「擠下逢甲」

台中市 / 綜合報導

后豐鐵馬道以自然景觀和復古隧道、橋梁吸引不少觀光客，騎乘在田野間相當愜意，交通部觀光署統計，台中市2024年觀光遊憩據點人潮，后豐鐵馬道以637萬人次位居第3名，僅次於「一中商圈」的917萬人次和「草悟道」的689萬人次，而知名的「逢甲夜市」，以611萬人次位居第4。

記者黃種瀛說：「台中后豐鐵馬道，是知名的觀光景點，不管是平日或是假日，都有不少遊客，來到這裡騎乘單車，享受涼風徐徐的快感。」雖然進入冬天，但台中市白天仍然陽光露臉，遊客來道后豐鐵馬道騎腳踏車，享受涼風吹拂，相當愜意。

記者VS.遊客說：「很舒服，(這種天氣騎車很舒服)，很剛好，沒什麼人，平常日，(來)好幾次了，，(在這裡騎單車的感覺怎麼樣)，很舒服很涼快。」記者VS.菲律賓遊客說：「令人耳目一新，(喜歡騎車嗎)，非常喜歡。」

后豐鐵馬道全長5.8公里，沿途有9號隧道、花樑鋼橋、鐵道之鄉酒莊等景點，非常適合拍照打卡。2024年台中景點人潮統計，一中商圈以917萬人次居冠，草悟道689萬人次緊追在後，而自然景觀吸引人的后豐鐵馬道，以637萬人次穩居第3，還贏過知名的逢甲夜市611萬人次。

當地腳踏車出租店家透露，疫情過後，國旅一日遊增溫，鐵馬道的親子組遊客，明顯變多，腳踏車出租店家游志旺說：「一個家庭出來，有時候爸爸媽媽不會騎的，他就可以載他，坐後面，前面夾一個小朋友就可以出門。」

不過之前也發生業者假日時為了拉生意，把大量腳踏車停在人行道上，甚至為了搶客人大打出手的情況，要如何加強管理，避免亂象嚇跑遊客，市府和業者都要好好思考。

