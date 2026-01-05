最美風景崩壞？台人「1行為」惹惱外國人 眾人傻眼：太渴望被認同

生活中心／王文承報導

許多外國遊客因台灣美食，以及被稱為「最美的風景是人」的人情味而慕名而來，不過凡事仍須適可而止，若過度表現，反而可能引發反感。對此，雷丘律師指出，近期在社群平台《Threads》上，出現不少台灣網友在外國人貼文底下留言「我是台灣人」，並搭配動物圖案或國旗符號的風潮，這類行為已讓部分外國網友感到不舒服，甚至開始出現反嗆行動。

台人1行為惹惱外國人 一票人傻眼



雷丘律師在臉書粉專「雷丘律師就決定是你了」分享多張截圖，內容可見不少台灣網友在外國人的串文留言區自我介紹「你好，我是台灣人」，也有人寫下「別害怕，台灣人喜歡你」，甚至直接標註「我要在這裡召喚台灣人」，試圖吸引其他台灣網友一同留言。這些留言往往搭配國旗、貓狗圖案，或使用多國語言翻譯，看似友善，卻因出現頻率過高，逐漸引發外國網友的反感。

更誇張的是，已有外國網友以同樣方式製作圖片回應，但文字內容卻轉為嘲諷與反嗆，像是「你好，0 人在乎你是台灣人」，甚至出現「Shut the fxxk up Taiwanese（閉嘴，台灣人）」等激烈字眼。

貼文曝光後，也掀起台灣網友熱議，不少人直言這種行為「相當傻眼」，「台灣人太渴望認同了」、「到處刷存在感，看了只有尷尬」、「自卑感爆棚」、「越是強調身分，越顯得缺乏自信」、「每個國家都有自己的特產，我們的特產大概就是愛刷存在感」、「存在感刷過頭，根本是焦慮型依附」、「別人為什麼一定要在乎你是哪裡人？」

