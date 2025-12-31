最美風景！孕婦郵局辦事羊水破裂 眾人圍一圈護著寶寶出世

張姓孕婦產下男嬰後由救護車送往醫院觀察，母子均安。示意圖，廖瑞祥攝



台灣最美的風景就是人情味，彰化員林市中正路郵局近日成為迎接新生命的地方。12月29日下午，一名張姓孕婦在郵局辦事時突然羊水破裂，郵局同仁機警應變、熱心民眾守護圍成一道人牆，在專業人員救護協助下，順利於郵局大廳生下一名男嬰，母子均安，場面溫馨感人。

彰化郵局指出，事發在當天下午約4時50分，即將結束營業時，挺著大肚子來辦事的張姓婦人在櫃檯等候時突然身體不適，後來發現羊水破裂。郵局同仁察覺異狀後緊急應變，有人撥打119請求救護車支援，有人安撫孕婦情緒，有人將現場清出空間、確保通風順暢，爭取救援時間。

救護人員到場，評估胎頭已下降、情況緊急，決定直接在郵局接生。就在此時，所有在營業廳辦理業務的民眾，不約而同放下手邊事務，自動自發圍成一圈，以肉身築成溫暖的人牆，讓醫護人員專心接生，成為感人的一幕。

當時眾人緊張萬分，大約20分鐘後，情勢出現新發展，隨著一陣響徹郵局大廳的嬰兒哭聲，大家也放下心中大石，一名男寶寶平安來到這個世界，由救護車將母嬰送往醫院進一步觀察，所幸兩人狀況穩定。

彰化郵局局長陳樂明今天上午前往醫院探視，攜帶禮品向產婦及家屬表達關心。陳樂明表示，郵局不僅是提供服務的場所，更是社區中貼近民眾的好鄰居。這次能見證並協助新生命到來，格外具有意義，也感謝同仁們冷靜處理及民眾熱心協助。

