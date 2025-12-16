最美風景！韓國情侶遊台掉錢包 警送飯店 感動致函

一對韓國籍情侶今年11月來台旅遊時，不慎將裝有證件與現金的錢包遺失在台中市35號公車上，兩人隨即前往派出所報案。（圖／東森新聞）





一對韓國籍情侶今年11月來台旅遊時，不慎將裝有證件與現金的錢包遺失在台中市35號公車上，兩人隨即前往派出所報案。警方獲報後迅速協助處理，不僅成功找回錢包，還親自送至情侶下榻的飯店，貼心舉動讓當事人相當感動。返國後，這對情侶更透過交通部觀光署寄送公文，公開感謝台灣警方的熱心協助，以及台灣民眾的善良。

事發當時，員警以英文與兩人確認遺失錢包的外觀與特徵，隨即聯繫客運業者查詢。警方進一步調閱相關資訊後，順利找回遺失錢包，並於當天晚間直接送至情侶入住的飯店櫃檯，確認無誤後才離開。

數日後，派出所收到一份由交通部觀光署轉來的公文。信中提到，該對韓國情侶於11月訪台期間，女友不慎將錢包遺失在台中市35號公車上。報案時正值午休時間，兩人又餓又焦急，警方仍耐心協助，甚至幫忙查看監視器，確認搭乘的公車班次，並在同一天將錢包送回飯店，讓他們深受感動。

第六分局西屯派出所所長王凱政表示，員警第一時間以英文協助確認遺失物特徵，並迅速聯繫客運業者，順利取回旅客遺失的錢包。公車司機在發現錢包後，也立即妥善保管，展現高度責任感。

該對情侶不僅在飯店評論中大讚台灣人的善良，回到韓國後更特地致函交通部觀光署表達感謝。這封跨越約1600公里的信件，也再次展現台灣最美的風景，正是濃厚的人情味。

