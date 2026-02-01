最美「嬌」點！ 廟會禮生飄仙氣 百萬網紅也現身

百萬粉絲的網紅寧寧也現身，穿著夢幻戲服，仙氣飄飄，吸引目光。（圖／東森新聞）





誰說廟會只有敲鑼打鼓？台南今天這場遶境很不一樣，廟方一口氣請來上百位正妹擔任禮生，粉紅色平口小禮服整齊排開，陣仗之大讓路過民眾紛紛搶拍。

「最美禮生」寧寧（左）社群有287萬人追蹤。（圖／翻攝自IG@ningva._）

廟會禮生們戴粉色頭飾，穿平口粉色禮服，配白色外套，顯露出好身材，上百位個個都是美女。民眾看得目不轉睛，趕緊拿起手機狂拍，還有人拿專業大砲紀錄。

另一頭藝閣花車更吸睛，不是小朋友們，而是10幾位女子穿著夢幻戲服，很有氣質仙氣飄飄。其中一位還是知名網紅寧寧，她在社群有287萬人追蹤，休息一陣子再次復出。

記者vs.網紅寧寧：「（最次一次復出），對，因為我現在其實還有別的行業，所以這個就比較少出現。我覺得滿仙氣，團長真的滿會設計造型，髮型到頭飾到服裝，都滿好看、滿一體的。」

久違現身廟會成為焦點，這次舉辦在台南安平的廟會遶境，有別於以往敲鑼打鼓，廟方找來了上百位禮生，清晨5點就開始梳化，打扮的相當華麗，一出場就成為吸引目光。許多民眾特地來看她們，藝閣花車也邀請網紅助陣，增加廟會的可看性。

網紅曾甜：「其實一直以來看到的藝閣車，都是小朋友坐在上面，這個應該也是很少見，全部都是漂亮的禮生坐在上面。」

禮生團長小龜：「以綠色跟紫色為主，這次紫色，女生就是穿上紫色都會很仙氣，綠色也是很夢幻的色系，都是走漸層色系的。」

廟會禮生成「嬌」點。（圖／翻攝自IG@ningva._）

廟會遶境沒有檳榔、菸味，而是賞心悅目的最美禮生，有民眾笑稱看到快流鼻血，廟會氛圍大轉變。

