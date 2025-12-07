最美、最具文化特色的馬拉松盛事 故宮南院吸引逾6000跑者參與路跑
（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】 被譽為全臺最美、最具文化特色的故宮南院馬拉松賽，今（7）日上午在園區北側慶典花園舉行，由國立故宮博物院院長蕭宗煌、副院長黃永泰、副院長余佩瑾、處長彭子程、嘉義縣長翁章梁及立法委員蔡易餘等人於6:30共同鳴槍正式起跑。
故宮南院表示，今年吸引超過 6,000 名跑友齊聚嘉義太保，在晨曦中奔向年度最具文化特色的路跑盛事。賽事組別除全馬（42K）、半馬（21K）、挑戰組（11K）、樂活組（3K）與健走組（3K）外，今年全新推出 7K，讓更多跑者能依自身狀態選擇最合適的挑戰，還可獲得「史上最具食慾」的獎牌！
故宮南院指出，暖身操後，由前3公里成千名跑者沿著的園區景緻開跑，途經至善湖、熱帶花園及象棋廣場，湖光、晨曦與南院流線建築交織成如水墨般的視覺體驗，再度印證跑友給予「全臺最美馬拉松會場」的高度評價。臺灣作家同時為現任臺北市文化局長蔡詩萍、藝人謝忻也在今日跑者行列，蔡詩萍更選擇這場賽事挑戰人生第100場全馬。會場中多位視障選手在領跑員陪同下也順利完成賽事。
故宮蕭宗煌院長說，今年為故宮百年、南院開館十週年，賽事特別推出全新系列參賽禮與紀念品。以「跑者」、「RUN」與南院建築為靈感，打造今年限定的「故宮南院馬拉松 CI」；以北宋范寬〈谿山行旅圖〉構圖設計紀念巾與提袋，展現崇山峻嶺與天地大觀的壯闊視野，讓跑者能把千年山水畫「披在肩上、帶回家」，成為最具文化價值的參賽禮。此外，最引人矚目的莫過於今年全新亮相的 「肉形石」造型獎牌，金光閃爍、油亮水潤，這塊「史上最具食慾」的獎牌，與前年「毛公鼎」與去年「翠玉白菜」共同組成全套「故宮三寶—酸菜白肉鍋」。只要跑者連續三年完賽即能集滿三寶，深具收藏意義。
故宮南院表示，南院 70 公頃的自然環境與建築景觀向來是跑者最喜愛的賽道特色，而本屆賽事跑者，可前一天搭帳篷夜宿南院，當日還可持號碼布免費參觀。今年同步推出的百年院慶重磅展覽—「甲子萬年：國立故宮博物院百年院慶特展」，除了北宋蘇氏三代的書法與汝窯外，鎮院國寶—范寬〈谿山行旅圖〉、郭熙〈早春圖〉、李唐〈萬壑松風圖〉三幅北宋巨碑式山水畫，首次於南院合體展出，展期至 12 月 28 日，是完賽後最值得一訪的千年巨作。
另外，南院的亞洲織品展廳全新登場，「紋飾巧語：織線的靜謐對話」展覽精選院藏織品文物，詮釋「自然與生命」與「文化與符號」兩個主題。「自然與生命」聚焦於人們觀察自然、描繪萬物生命力的藝術表現；「文化與符號」則探討源自文化記憶與信仰體系的象徵語彙，展現織物中蘊藏的美好記憶、情感投射與文化傳遞。跑者可在完賽後漫步展廳，從奔跑的節奏轉為觀展的沉靜，感受活力與文化兼具、身心均獲飽足的馬拉松體驗。
故宮南院強調，本屆賽事準備了 100 份故宮文創商品作為摸彩品，而多位跑者更表示：「完賽禮設計很美，讓人想年年收藏」、「多了7K 組很友善，非常適合剛開始跑步的人」、「號碼布可免費參觀真的太超值」，「跑完剛好去衝北宋三公」、「園區內路線風景太療癒」。「南院馬拉松」不只是一場賽事，更是一種態度，也是融合健康、文化、美學與情感交流的慶典。期待所有跑者明年再度相約南院，一同在自然與藝術間愉悅奔馳。
翁章梁縣長說，故宮每年都舉辦馬拉松，今年特別多人響應參與，看到很多人攜家帶眷報名不同里程的賽程，也有不同程度的好手爭相挑戰，並藉此宣傳嘉義故宮南院、阿里山等知名景點，遊客利用假日安排遊程，一定不會後悔。
