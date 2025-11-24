最美3級片女星直播自曝左眼「全灰」失明半年 誤診延誤治療險失明

娛樂中心／綜合報導

57 歲的資深港星李婉華，曾演出許多膾炙人口的港劇，與許多男神合作過。（圖／翻攝自李婉華微博）

57 歲的資深港星李婉華，曾演出許多膾炙人口的港劇，還曾因演出三級片，獲得最美三級片女星封號！近年移居加拿大後，漸漸淡出演藝圈，改經營 YouTube 頻道頗具人氣。近日她在直播中罕見透露，兩年前曾遭遇左眼近乎半年失明的驚險經歷，回憶整段發病到康復的過程仍心有餘悸。

李婉華表示，最初的徵兆相當輕微，左眼出現類似「飛蚊症」的小黑影四處飄動，她以為只是睡眠不足造成；然而症狀未改善，反而開始看到「閃光」，但她因忙於工作而未及就醫。

廣告 廣告

隨後更嚴重的視覺異常逐漸浮現。她描述，視野一側開始出現「灰色陰影」，並以肉眼可感受的速度不斷擴大。「一開始只是在側光處模糊，後來整片灰幕往中央推進。」儘管視力急速惡化，她仍自我安慰只是疲勞累積，延誤了最佳治療時機。

近日她在直播中罕見透露，兩年前曾遭遇左眼近乎半年失明的驚險經歷，還一度被醫師誤診，導致延誤就醫差點永久性失明。（圖／翻攝李婉華YT）

直到某天早晨，她醒來赫然發現「左眼完全看不見」。她形容當下視野只剩下一片深灰，既無法透光，也無法靠眨眼或清洗恢復，看不見世界的恐懼瞬間襲來。緊急就醫後，醫師檢查發現其左眼「視網膜出現破洞」，若再拖延，可能發展成視網膜脫落，導致不可逆的永久失明。

令她更感無助的是，早期求診時曾遭醫生誤診為「眼睛感冒」，使她錯失及早修補破洞的黃金期。半年間，她的視線中心被一枚黑色圓圈遮蔽，只能依賴周邊視力勉強判斷物體形狀，生活困難、精神壓力巨大。

如今視力雖已逐漸恢復，但這段驚魂經歷讓她不斷提醒粉絲：任何視覺異常都不能輕忽，尤其飛蚊增多、閃光、視野出現陰影等症狀，都是視網膜病變的警訊，務必立即求醫，以免造成無法挽回的傷害。

更多三立新聞網報導

加里山登山滑倒脫臼 19消防分3梯次夜間徒步接力拖運下山送醫

假日未收垃圾成灰色地帶？35億整治的鹿港溪11天遭7度亂丟垃圾

中國白酒茅台銷量萎靡！「茅台鎮」8百家酒廠僅剩百家存活

酒醉鬧事！台中醉男突襲警 丟擲杯子劃傷員警手臂遭逮捕

