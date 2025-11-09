「最美MC」攜手4傳奇球星！見證偏鄉少棒對決 南投千秋國小奪冠

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

金曲金鐘雙料得主、前B.A.D成員黃丹尼跨界製作的偏鄉紀實節目《野！孩子起步走！》第三季進入最熱血的尾聲，「野孩子夢想棒球日」公益少棒賽正式登場。台中德芙蘭國小、苗栗汶水國小、南投布農族的千秋國小及地主隊彰化線西國小4所偏鄉國小少棒隊於8日在彰化縣和美忠全壘球場展開對決。

黃丹尼（左起）、主持人沐妍、球評劉時豪一起參與「野孩子夢想棒球日」活動。（圖／海爾斯提供）

該比賽主持人由「最美MC」沐妍擔任，與球評劉時豪及4位傳奇球星張泰山、黃忠義、陳義信、林益全一起見證孩子們在球場上揮灑汗水的精彩時刻。首場比賽由千秋國小對上線西國小，千秋以穩定的投打表現率先拿下勝利晉級。接著汶水國小對上德芙蘭國小，德芙蘭第二局火力全開、連續安打猛攻奪下晉級門票。壓軸冠軍戰由千秋迎戰德芙蘭，第四局戰成1比1平手，進入最後一局千秋把握關鍵時機超前比分，最終奪下本屆《野孩子起步走》偏鄉少棒公益球賽冠軍。

張泰山（右）和黃忠義示範投打棒球。（圖／海爾斯提供）

對此，「森林王子」張泰山認為，「勝負雖然重要，但更重要的是孩子們學會了團隊、面對壓力與堅持。」黃丹尼則說：「這場公益賽的初衷，是希望大家能看見偏鄉孩子的努力與笑容。我們透過節目，讓更多人了解基層體育的價值與教育的力量。」他強調，節目不僅是記錄孩子打球的瞬間，更希望成為串連社會資源的平台，透過偏鄉故事拋磚引玉，讓企業與民間力量共同支持偏鄉教育與體育發展。





