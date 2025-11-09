「最美MC」沐妍攜手4傳奇球星 張泰山要偏鄉孩子學會3件事

【緯來新聞網】金曲金鐘雙料得主、前B.A.D成員黃丹尼跨界製作的偏鄉紀實節目《野！孩子起步走！》第三季進入最熱血的尾聲，「野孩子夢想棒球日」公益少棒賽正式登場。4所偏鄉國小少棒隊於8日在彰化縣和美忠全壘球場展開對決，比賽主持人由深受球迷喜愛的「最美MC」沐妍擔任，並與球評劉時豪及4位傳奇球星張泰山、黃忠義、陳義信、林益全一起見證孩子們在球場上的精彩時刻。

黃丹尼(左起)、主持人沐妍、球評劉時豪一起參與「野孩子夢想棒球日」活動。（圖／海爾斯提供）

廣告 廣告

職棒前輩們更親自下場指導小將們，原民會副主委、「假日飛刀手」陳義信笑說：「雖然是國小賽事，卻都有著原住民孩子最代表的精神，專注度與拚勁完全不輸別的國家，希望有天孩子們能站上職棒舞台！」主持人鄒沐妍也感性表示：「這不只是一場比賽，而是四支偏鄉少棒的夢想交流會。」「森林王子」張泰山表示：「勝負雖然重要，但更重要的是孩子們學會了團隊、面對壓力與堅持。」黃丹尼則說：「這場公益賽的初衷，是希望大家能看見偏鄉孩子的努力與笑容。我們透過節目，讓更多人了解基層體育的價值與教育的力量。

張泰山(右)和黃忠義示範投打棒球。（圖／海爾斯提供）

賽事一路精彩，首場由千秋國小對上線西國小，千秋以穩定的投打表現率先拿下勝利晉級；接著汶水國小對上德芙蘭國小，德芙蘭第二局火力全開、連續安打猛攻奪下晉級門票。壓軸冠軍戰由千秋迎戰德芙蘭，雙方前三局互有攻守、比數膠著，第四局戰成1比1平手，進入最後一局千秋把握關鍵時機超前比分，以穩健守備守住勝果，最終奪下本屆《野孩子起步走》偏鄉少棒公益球賽冠軍！整場比賽高潮迭起，關鍵打擊與守備讓全場沸騰，球員賽後相互敬禮握手，展現十足運動家精神。《野！孩子起步走！》第三季自9月25日起於YouTube播出，每週四晚間6點更新。

《野！孩子起步走！》黃丹尼頒發獎金。（圖／海爾斯提供）

更多緯來新聞網報導

李玉璽3度獻身當伴遊 見到六月、謝承均嚇傻超怕這事

蔡秋鳳笑不出來被激到翻白眼 張秀卿又噴：錢拿比我們多不要這樣