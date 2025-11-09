「最美MC」沐妍攜手4傳奇球星 張泰山要偏鄉孩子學會3件事
【緯來新聞網】金曲金鐘雙料得主、前B.A.D成員黃丹尼跨界製作的偏鄉紀實節目《野！孩子起步走！》第三季進入最熱血的尾聲，「野孩子夢想棒球日」公益少棒賽正式登場。4所偏鄉國小少棒隊於8日在彰化縣和美忠全壘球場展開對決，比賽主持人由深受球迷喜愛的「最美MC」沐妍擔任，並與球評劉時豪及4位傳奇球星張泰山、黃忠義、陳義信、林益全一起見證孩子們在球場上的精彩時刻。
黃丹尼(左起)、主持人沐妍、球評劉時豪一起參與「野孩子夢想棒球日」活動。（圖／海爾斯提供）
職棒前輩們更親自下場指導小將們，原民會副主委、「假日飛刀手」陳義信笑說：「雖然是國小賽事，卻都有著原住民孩子最代表的精神，專注度與拚勁完全不輸別的國家，希望有天孩子們能站上職棒舞台！」主持人鄒沐妍也感性表示：「這不只是一場比賽，而是四支偏鄉少棒的夢想交流會。」「森林王子」張泰山表示：「勝負雖然重要，但更重要的是孩子們學會了團隊、面對壓力與堅持。」黃丹尼則說：「這場公益賽的初衷，是希望大家能看見偏鄉孩子的努力與笑容。我們透過節目，讓更多人了解基層體育的價值與教育的力量。
張泰山(右)和黃忠義示範投打棒球。（圖／海爾斯提供）
賽事一路精彩，首場由千秋國小對上線西國小，千秋以穩定的投打表現率先拿下勝利晉級；接著汶水國小對上德芙蘭國小，德芙蘭第二局火力全開、連續安打猛攻奪下晉級門票。壓軸冠軍戰由千秋迎戰德芙蘭，雙方前三局互有攻守、比數膠著，第四局戰成1比1平手，進入最後一局千秋把握關鍵時機超前比分，以穩健守備守住勝果，最終奪下本屆《野孩子起步走》偏鄉少棒公益球賽冠軍！整場比賽高潮迭起，關鍵打擊與守備讓全場沸騰，球員賽後相互敬禮握手，展現十足運動家精神。《野！孩子起步走！》第三季自9月25日起於YouTube播出，每週四晚間6點更新。
《野！孩子起步走！》黃丹尼頒發獎金。（圖／海爾斯提供）
更多緯來新聞網報導
其他人也在看
日職／季前交流賽曾封鎖道奇 阪神王牌才木浩人放棄入札
阪神虎隊雙王牌之一的才木浩人已決定放棄今冬透過入札制度挑戰美國職棒大聯盟的計畫。消息指出，在球團於10月31日正式宣布不允許放行後，才木仍一度表達強烈意願，盼望能在2025年赴美挑戰，但最終他與...聯合新聞網（運動） ・ 3 小時前
MLB》Drake嘲諷大谷翔平 Rojas稱激勵道奇士氣
世界大賽第7戰在9局上轟出追平陽春砲為洛杉磯道奇續命的Miguel Rojas表示，加拿大饒舌歌手Drake（Aubrey Graham）在第5戰過後嘲諷大谷翔平的舉動，激發道奇球員的士氣。TSNA ・ 6 小時前
MLB／核心主力不能走！道奇綁住孟西力拚3連霸 世界大賽失蹤人口也回歸
道奇上週逆轉奪冠完成連霸，7日球隊宣布執行陣中2大主力三壘手孟西（Max Muncy）和後援投手維西亞（Alex Vesia）明年的球隊選擇權，此外也確定讓渡明星右投岡索林（Tony Gonsolin）。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
PLG／來台灣只打1場 半獸人合約被歐洲球隊買斷！3Q台鋼獵鷹
台鋼獵鷹7日凌晨接獲半獸人經紀公司通知，依據合約中的「買斷條款」逃脫和獵鷹的合約，半獸人將轉赴歐洲職業球隊發展。球團雖深感不捨，仍尊重球員和經紀公司的決定，並誠摯祝福半獸人未來一切順利。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大谷的溫暖他最知道 ！ 道奇老將分享第7戰開轟後最酷的一刻
體育中心／丁泰祥 報導大聯盟世界大賽第七戰，戲劇性的結局膾炙人口，道奇隊36歲老將Miguel Rojas，在9局上半敲出了追平比數的陽春砲，才讓道奇得以續命，最終在延長賽11局擊敗藍鳥隊成功衛冕，而Rojas近日在受訪時，透露了一段開轟之後，大谷翔平對他說的話。FTV Sports ・ 2 小時前
中職》明年3隊日籍教頭執軍 平野：不是為「日本大對決」而來
富邦悍將日前宣告，原二軍總教練後藤光尊上任為一軍總教練，加上剛拿到總冠軍的樂天桃猿古久保健二、連兩年例行賽優勝的中信兄弟平野惠一，明年聯盟6隊將有3隊由日籍教頭督軍。後藤光尊同時還是平野惠一在歐力士時期的隊友，兩人曾是二游搭檔、也曾在同一位置良性競爭。自由時報 ・ 1 天前
村上宗隆登上MLB自由球員榜前五！美媒讚「火力滿分」不輸大谷翔平
著名體育網站《MLB Trade Rumors》今（7）日公布自由球員（FA）前50名排行榜，其中預計透過入札制度挑戰大聯盟的養樂多燕子重砲村上宗隆，名列第4位，為日本球員之首。鏡報 ・ 2 天前
亞洲職棒交流賽》樂天金鷲宋家豪飆151火球三振打者 享受在家鄉桃園打球氛圍
2025桃園亞洲職棒交流賽今日（8日）由地主樂天桃猿出戰日本職棒東北樂天金鷲，3位在樂天金鷲的台灣選手皆有出場，野手陽柏翔有安打演出，蕭齊、宋家豪則是都飆出150公里以上的火球。Yahoo奇摩運動 ・ 17 小時前
WBC》台灣絕對不是「低階」球隊！ 和田一浩：他們有不惜一切要贏的決心
2026世界棒球經典賽（WBC)即將在明年登場，台灣跟日本、韓國等隊都被分在C組，尤其日本隊賽事3月6日首戰就是對上台灣，這讓前西武獅隊強打者和田一浩警戒，希望日本隊不能輕忽台灣跟韓國，「他們實力沒有比較差」，以去年12強賽台灣奪冠就可以看得出來，「他們不惜一切要贏球。」TSNA ・ 1 天前
MLB》道奇18局惡鬥差點派野手投球！山本由伸自請上陣 主帥曝內幕
剛完成隊史首度世界大賽二連霸的洛杉磯道奇，總教練羅伯茲（Dave Roberts）帶著一批球員登上美國知名脫口秀《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live），節目焦點圍繞在世界大賽MVP山本由伸的「傳奇時刻」。羅伯茲首度揭露，在第3戰那場延長18局的死鬥中，山本曾主動請纓上陣，差點上演「中1日」登板的熱血劇情。中時新聞網 ・ 1 天前
「台灣金孫」古林睿煬獲樂天金鷲監督高評價：「未來是很可怕的存在」
2025年亞洲職棒交流賽今（7）日於桃園登場，日職東北樂天金鷲總教練三木肇受訪談起今年初次交手的「台灣金孫」古林睿煬，直言對方已是非常頂尖的存在，「等他更適應日本職棒，未來進化會更明顯」，甚至說「身為對手，我很怕他繼續成長」。鏡報 ・ 1 天前
單季56轟「村神」入札挑戰億鎂男 30隊獲通知6隊有興趣沒道奇
NPB日本職棒養樂多隊，昨正式宣布，陣中的強打巨星內野手村上宗隆，啟動申請入札制度（Posting System），將挑戰美國職棒大聯盟（MLB），目前村上已經被登錄為可簽約球員，並通知聯盟所屬的30支球隊，交涉期限將持續到美東時間12月22日下午5點（台灣時間23日上午8點）。太報 ・ 4 小時前
MLB》Clayton Kershaw生涯從沒被大谷翔平敲過安打「這我可以拿來講一輩子」
MLB美國職棒大聯盟，洛杉磯道奇傳奇左投Clayton Kershaw，在退休後接受節目《Dan Patrick Show》採訪。當被問及對決隊友大谷翔平的感想時，Kershaw相當自豪地表示：「我從來沒被大谷敲出安打。」之後秀出對戰成績後更得意地說：「自己曾經壓制過史上最偉大的球員，這我可以拿來講一輩子。」Yahoo奇摩運動 ・ 2 天前
中職》林承飛確定不行使FA 3年合約續留樂天桃猿
今天是中職自由球員行使FA的截止日，富邦悍將一壘手范國宸、樂天桃猿內野手林承飛季後取得FA資格，今天中午范國宸宣告與悍將達成合約共識續留，稍早林承飛也確定不會行使FA，將以3年複數年合約留在樂天桃猿。本季林承飛出賽65場，234打數敲出56支安打，另有7轟和26分打點，打擊率2成39、上壘率2成75自由時報 ・ 1 天前
中職／會長出聲桃猿宿舍疑雲 領隊允諾「積極改善檢討」
桃園亞洲職棒交流賽匯集中華職棒樂天桃猿，以及日職東北樂天金鷲、韓職KT WIZ三支勁旅交鋒，然而本周樂天桃猿繼球季爆發飲食風暴，再度遭踢爆宿舍環境不佳，對此中職會長蔡其昌今（8）親自和桃猿球團會面20分鐘，盼轉告台灣球迷的期待，也獲得球團回應「積極改善檢討」。人間福報 ・ 19 小時前
留住冠軍班底！道奇留下G7關鍵一轟重砲和缺陣世界大賽的牛棚左投
大聯盟世界大賽結束後，各球隊紛紛開始著手球員續留課題，根據美媒《The Athletic》記者Fabian Ardaya的報導指出，道奇確定執行在世界大賽G7敲出關鍵一轟的重砲Max Muncy和因故缺席的牛棚左投Alex Vesia合約中的球隊選項。太報 ・ 1 天前
MLB》Alonso再進自由市場 大都會未必全力爭取
還記得去年季後Pete Alonso進入自由市場時，當時被列為大咖自由球員之一的他被看好能簽下一紙優緯來體育台 ・ 5 小時前
MLB》道奇救援投手維西亞痛失愛女 世界大賽期間缺席原因真相大白
洛杉磯道奇隊後援投手維西亞(Alex Vesia)今沉痛證實，其女兒絲特林(Sterling)已不幸離世。這位左投手此前因「重大家庭隱私事務」缺席世界大賽，球隊於10月23日對陣藍鳥隊首戰前突然宣布其離隊消息。維西亞與妻子凱拉(Kayla)在Instagram發表聲明：「我們永遠愛著我們的小天使，妳將永遠與我們同在。我們美麗的女兒於10月26日週日前往天堂，此刻的痛苦難以言喻，但我們將她永存心中，珍惜與她共度的每一秒鐘。」貼文附有嬰兒與成人牽手的溫馨照片。 在 Instagram 查看這則貼文 Alex Vesia（@alexvesia）分享的貼文本賽季維西亞出賽68場例行賽，戰績4勝2敗、防禦率3.02；季後賽7場登板更取得2勝0敗、防禦率3.86的佳績。在他缺陣期間，道奇隊後援投手群於比賽帽上佩戴其背號51以示支持，藍鳥隊後援投手在第六戰亦加入致意行列。夫婦特別感謝西達賽奈醫學中心醫療團隊的悉心照護，同時向道奇與藍鳥兩支球隊的理解支持表達感激：「棒球大家庭給予我們無比力量，所有訊息、留言與貼文都帶來莫大慰藉。衷心感謝道奇國度、藍鳥組織與所有球迷的關愛。」更多新聞推薦• 更多》MLB麗台運動報 ・ 21 小時前
準備搶人大戰！前田健太宣告「返日延續生涯」 日媒點名「三隊」成潛在下家
體育中心/蔡晴景報導美國職棒經歷十個賽季後，37歲的前田健太正式宣佈將重返日本球界。他在6日於個人社群表示：「我決定從下個賽季開始，繼續在日本展開職業生涯。」日本媒體《BASEBALL KING》撰文分析日職各球團陣容，點名養樂多、樂天、DeNA是最適合出手的隊伍。FTV Sports ・ 23 小時前
亞洲交流賽》樂天金鷲先發古賀康誠5局失1分 對桃園球場印象很好
在樂天桃園球場進行的亞洲交流賽首戰由日、韓職棒交手。日職樂天金鷲先發投手是2022年育成選秀第2指名選進的古賀康誠先發，投5局被打出4支安打只失1分，以職業球員身份來到台灣比賽，他表示，球場氣氛跟金鷲主場很像，印象很棒。 古賀康誠目前背號仍是3位數130號，今對KT巫師先發投5局，被打出4支安打，首局面對首㗮打者劉俊奎就被TSNA ・ 1 天前