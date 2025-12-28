最老收藏是館長？陸「最窮博物館」爆紅上熱搜 網笑翻：不怕被偷

大陸廣東省深圳博物館因展出接地氣的展品，近日意外在網上走紅。（圖／翻攝自微博）

大陸廣東省深圳博物館因展出接地氣的展品，近日意外在網上走紅，被網友戲稱為「不怕被盜的博物館」。據悉，遊客拍到的展品包括打工者使用過的生活用品、被子和鞋子等。深圳博物館熱線工作人員表示，確實展出了這些生活用品，但館內還有許多珍貴的古代文物，最古老的藏品來自新石器時代。

綜合陸媒報導，正值《江南春》圖卷現身拍賣市場，引發文博圈震動之際，深圳博物館卻意外登上熱搜，原因不是藏品遺失，而是被網友調侃「太窮」。不少參觀者笑稱，館內展品多為梳子、鏡子、拖鞋、工服、毛毯、舊手機、塑料玩具等日常用品，彷彿走進一座「時光倒流的生活博物館」。

廣告 廣告

大陸廣東省深圳博物館因展出接地氣的展品，近日意外在網上走紅。（圖／翻攝自微博）

有網友表示，展櫃中的物件與自己出租屋裡使用過的幾乎一模一樣，甚至翻出多年前的工資條，發現與館藏高度雷同，引來「展品丟了，隨時能補」的玩笑，甚至戲稱「館內最老的是館長」。雖然是調侃，卻道出這些藏品的特殊價值，它們曾大量存在於普通人的生活中。

據了解，成立於1981年的深圳博物館，目前設有多個展區，聚焦城市發展與改革開放記憶。館方透露，不少藏品來自市民捐贈，館長本人也捐出百餘件。對此，博物館服務台工作人員表示，確實有展出生活用品，但博物館內還是有很多珍貴的古代文物，最老的藏品來自新石器時代。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

規模7.0強震！麥當勞燈狂晃一群人超淡定 他笑：會跑沒資格叫花蓮人

深夜7.0強震！ 消防署教「睡覺遇地震」5步驟保命

深夜強震後「往竹科路上紅爆」！工程師急衝回廠 網：護國神山守護者