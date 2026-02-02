最老死囚王信福求免死再受挫 最高法院駁回再審聲請



因綁架女建商並撕票而遭判死刑的死囚歐陽榕（70歲），於本月25日於獄中病逝，國內死囚人數因此降至35人。目前全國年紀最長的死囚，為高齡73歲的王信福。王案長年被司改會、廢死聯盟等團體質疑為冤案，監察院亦於2024年3月提出調查報告，指出出現新事證，籲請法務部研議聲請再審或非常上訴。不過，案件經送交台南高分院審理後，合議庭認為聲請理由不足以動搖原有罪確定判決，裁定駁回再審聲請。王信福不服提出抗告，最終仍遭最高法院駁回確定，免死之路再度受挫。

依確定判決內容，王信福與李慶臨同為嘉義市哥登酒店股東，陳榮傑則擔任酒店副理。1990年8月10日凌晨，王信福與李、陳等人前往嘉義市船長卡啦OK店飲酒作樂。期間李慶臨一度外出，返店後將一把手槍交給王信福。王當時點唱華視八點檔《藍與黑》主題曲，但服務生兩度點錯為香港電影版《藍與黑》主題曲，雙方因此發生口角。

判決指出，王信福又不滿店家熱情招待隔壁桌剛下班、穿便服的警員黃鯤受與吳炳耀，卻未向其一行人敬酒，情緒進一步失控，遂將隨身手槍交給陳榮傑，並拉著陳的手肘，朝兩名警員方向開槍。

檢方起訴時主張，王信福先朝黃姓警員開槍，隨後將槍交給陳榮傑，並指示對躺在座椅上的吳姓警員說出「結（幹）掉這一個」，陳隨即朝吳警開槍致死。然而，歷審法院最終認定，王信福是將槍交給陳榮傑，並扶著其手肘指向兩名警員，說出「結掉這二個」，由陳對兩名警員各開一槍，造成兩人死亡。

教唆射殺2警員 潛逃返國治病落網遭判死

陳榮傑於1992年遭判死刑並執行槍決。王信福犯案後潛逃中國，直至2006年因眼疾返台治療時被逮捕，案件歷經多次發回更審，2011年最高法院駁回上訴定讞，判處死刑並褫奪公權終身。直到監察院於2024年再度提出調查報告，呼籲法務部研議提起非常上訴與再審。

王信福律師團主張，監察院委請測謊專家重新判讀刑事局過往的測謊結果，認為王信福陳述未呈現不實反應。此外，扣案兇槍原為右輪手槍，但送刑事局鑑定是否留有王信福指紋時，鑑定資料卻記載為「左輪」手槍，顯示原判決存在錯誤。律師團也指出，原確定判決僅認定李慶臨提供凶槍，卻未審酌陳榮傑實為李的下屬，兩人關係密切，李亦是陳的最後接觸者並負責接應其逃亡，還指示丟棄凶槍，掌握陳的行蹤並安排逃逸，雙方存在串證情形，且李投案後供述不實。

對此，合議庭認為，警方鑑定顯示開槍的槍枝為同一把右輪手槍，鑑定書雖誤載為「左輪」，但不影響客觀證據判斷。至於指紋鑑定，距今已17年，雖未能檢出王信福指紋，仍不足以否定其將槍交給陳榮傑的事實，亦無重新鑑定必要。測謊部分，法院指出，王信福於一審時接受測謊，結果為無法判別，不能據此對其作有利認定，也不能僅以相同資料重新詮釋，即視為新證據。

合議庭並指出，李慶臨的供述內容在歷次審理中已充分辯論與審查，最終均未獲法院採信，此次再度提出相關證詞，僅屬對既有證據的重複爭辯，欠缺再審所需的新規性與顯著性，無法動搖原確定判決，因此裁定駁回聲請。王信福律師團提出抗告後，最高法院認定原審裁定並無違誤，最終駁回再審聲請，全案確定。

