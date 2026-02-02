最老死囚王信福聲請再審被駁 最高法院駁回抗告確定

〔記者張文川／台北報導〕槍殺2警、台灣最高齡死囚王信福，監察院前年調查後呼籲提出非常上訴，王信福與律師依此聲請再審，台南高分院去年8月裁定駁回；王提出抗告，最高法院審理後也駁回確定。

1990年8月10日，王信福去嘉義的船長卡拉OK，他想點華視連續劇《藍與黑》的主題曲，服務生兩度點成香港電影版，引發口角衝突後，並波及隔壁桌，他把槍交給小弟陳榮傑，並拖著小弟的手肘對隔壁桌下班吃宵夜的2名警員開槍致死。

王信福犯後潛逃中國，直到2006年眼疾返台被逮，歷經多次發回更審，2011年最高法院駁回上訴確定，王信福死刑、褫奪公權終身定讞，但尚未執行，監院前年提出報告，結論呼籲非常上訴、再審。

現年74歲的王信福，由法扶律師向台南高分院聲請再審，主張3項事由：監察院委請專家對既有測謊圖譜重新判讀、扣案槍枝文件出現「左輪」、「右輪」不一致，以及當時涉案的同夥李光臨對他有利的供述。

台南高分院合議庭否定聲請理由，首先對於警方鑑定，開槍的都是同一把右輪手槍，雖然鑑定書有「左輪」文字誤載，但不影響客觀證據，案發至指紋鑑定相隔多年，槍枝經多人輾轉接觸，即使現在沒檢測出王信福指紋，也不能推翻先前事實認定，沒有重新鑑定必要。

測謊部分，合議庭指出，測謊原則上不具證據能力，且王信福在一審時就接受測謊，結果是無法判別，現在用同一種方法取證，再做不同詮釋，不屬新證據。

最後，關於李光臨供詞，台南高分院認定歷審皆已有完整辯論、審查，最終未被法院採納，本次再度提起其證詞，是對先前的證詞再爭辯，也不能撼動先前判決，故駁回聲請。

王信福及律師不服，提出抗告，最高法院認為台南高分院裁定沒有違誤法令，駁回抗告確定。

