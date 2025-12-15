最肥鰤魚來了！旭集推冬季限定料理 A5和牛、蟹膏干貝吃到飽

「旭集和食集錦」把正肥的鰤魚做成限定料理，搭配A5和牛、蟹膏干貝，海鮮控會很滿足。（旭集和食集錦供圖）

冬天海鮮正肥美，因此日式Buffet「旭集和食集錦」推出「最肥鰤魚」，和頂級旬味的限定料理。主打象徵開運、油脂豐厚的鰤魚，同步推出A5和牛、蟹膏干貝等高單價食材，讓饕客吃到滿意，活動從即日起持續到明年1月30日。

香氣最誘人的「炙燒鰤魚柚子胡椒握壽司」，是把鰤魚炙燒到表面微焦，搭配微酸清香的醋飯與柚子胡椒，入口柔嫩甘甜，不保留地展現鰤魚的肥鮮。

「炙燒鰤魚柚子胡椒握壽司」魚脂的豐潤與微酸清香的醋飯完美相襯，入口柔嫩甘甜。（饗賓集團供圖）

「招福鰤魚湯泡飯」則以白身魚、雞腿肉與中蛤熬煮清澈高湯，鋪上鰤魚薄片、柚子絲與海苔，湯頭鮮甜與魚肉香氣交織，吃起來很暖心。「蟹膏蟹肉干貝漢堡」選用干貝夾入蟹肉蟹膏餡，搭配紫蘇葉與特製蛋黃醬，口感層次豐富，海味控必拿。

「招福鰤魚湯泡飯」魚肉在熱湯中輕微燙熟，湯頭的甘甜與鰤魚的鮮美交織融合，很暖胃。（饗賓集團供圖）

鐵板料理同樣吸睛，「極上A5和牛壽喜燒」以油花均勻的和牛片、小火煮滾壽喜燒醬汁，搭配板豆腐與烏龍麵，再以滑嫩蛋液收尾，肉質香甜濃郁，展現日式和牛料理的細緻。另有「香煎草蝦佐酪梨山葵醬」，酪梨泥與山葵醬調製的醬汁襯托鮮甜草蝦，入口彈嫩多汁，清爽與濃郁平衡得宜。

「蟹膏蟹肉干貝漢堡」干貝鮮美多汁，再由紫蘇葉的香氣襯托出層次風味。（饗賓集團供圖）

最後能以與蜷尾家聯名的「甘栗聖代」作收尾。自製栗子霜淇淋加入蘭姆酒提香，搭配草莓果肉與香草蜂蜜蛋糕，層層口感在栗香中帶出甜美果味，為這場冬季限定饗宴畫下完美句點。

與蜷尾家聯名的「甘栗聖代」，綿密順口，栗子香濃郁。（饗賓集團供圖）

