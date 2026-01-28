最能威脅蔣萬安？ 黃暐瀚：鄭麗君最強？ 戴錫欽：當然

台北市 / 綜合報導

面對2026台北市長選舉，民進黨遲遲未能拍板誰來選， 國民黨 北市黨部主委戴錫欽則認為，最有威脅是行政院副院長鄭麗君。不過，根據網路媒體的最新民調顯示，目前綠營中與現任市長蔣萬安差距最小的是立委王世堅，對此，王世堅今(28)日受訪直呼不可置信。

立委(民)王世堅說：「不可置信啊，怎麼可能，那個...。」到底什麼不可置信，讓王世堅不僅結巴還瞳孔放大，來來來喘口氣，讓他繼續說。立委(民)王世堅說：「卓院長，鄭麗君副院長，他們都是學養俱佳，都是才德兼備，而且他們學經歷都很完整嘛，那尤其他們的行政能力都很強。」

與卓榮泰鄭麗君兩位院長級人物，放在一起被討論，因為根據網路媒體最新出爐的民調，民進黨2026台北市長選戰民調最高的，不是別人就是王世堅自己，這份民調將卓榮泰鄭麗君王世堅3人，與現任市長蔣萬安進行對比，結果發現三人都落後，但其中王世堅差距較小相差19.3%，不僅民調領先在黨內也有人很挺他。

記者VS.台北市長蔣萬安說：「市長怎麼看高嘉瑜拱王世堅選市長，謝謝，謝謝。」立委(民)王世堅說：「就算答應了也沒有用，因為總是不能說我跟她(高嘉瑜)兩個談一談，這樣我就答應了，我就來選，我憑什麼，這要大家，要整個黨有認同。」

即便黨內有人相挺民調數字也不錯，但看在敵軍眼裡最強的則是她。節目主持人黃暐瀚VS.國民黨台北市黨部主委戴錫欽說：「你覺得鄭麗君比卓榮泰在台北市更強，(當然)。」

當然兩個字講得絲毫沒猶豫，國民黨台北市黨部主委戴錫欽，認定行政院副院長鄭麗君，不僅可能對蔣萬安造成威脅，還可能影響整體藍營選情。

節目主持人黃暐瀚VS.國民黨台北市黨部主委戴錫欽說：「萬安需要花更多心力，來琢磨在台北市長連任的時候，我們一開始所講的他的外溢效應就會遞減，那對其他縣市的拉抬就會減低。」在民進黨正式拍板前，台北市長選戰都還是充滿變數，蔣萬安儘管看起來聲勢好，但面對任何潛在對手還是不可不慎。

