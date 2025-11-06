最臭復仇！ 保羅麥卡尼遭背叛怒寄「黃金包裹」給記者

口述歷史新書《Wings: The Story of a Band on the Run》於11月4日出版。該書詳述了披頭四解散後，保羅麥卡尼（Paul McCartney）與當時的妻子琳達（Linda）組建「羽翼樂團」（Wings）的故事。保羅麥卡尼和琳達曾寄「嬰兒便便」給一位背叛他們的記者。

這本書不只是一本單純的傳記，收錄了約150張照片、日記條目和手寫歌詞，以及來自多位知名人士見證的軼事。其中一則軼事由Wings樂團鼓手丹尼塞維爾（Denny Seiwell）透露：樂團多年來收到了不少負面評論，其中來自於一位謊稱觀看他們演出的記者。

塞維爾回憶在1972年，一位英國記者加入羽翼樂團在的巡演，一場在瑞典的演出。這位記者向樂團承諾不會撰寫樂評，而是要寫一篇關於樂團成員如何攜帶家人一同巡演的特寫故事。相信他的保羅同意讓他在後台、試音階段以及樂團的巡演巴士上自由活動。

塞維爾說：「我們讓他跟著參加試音，我們讓他進入後台，我們讓他上巴士，我們讓他看到我們的生活方式以及所有的一切。」

然而，這名記者並沒有看完演唱會就離開了，塞維爾說：「他沒有留下來看演唱會。他直接飛回家了。」果不其然，這名記者違背了承諾，一周後發表了一篇負面的樂評和對樂團生活方式的攻擊文章，最終引發保羅和琳達做出反擊。

氣炸的保羅和琳達從他們入住的飯店裡拿了一個塑膠肥皂盒，「抓了一坨史黛拉的糞便，放進肥皂盒裡，包裝起來寄給了那個記者」。當時保羅和琳達共有三個孩子：希瑟（Heather）、瑪麗（Mary）和史黛拉（Stella），史黛拉那時還是嬰兒。

塞維爾表示：「我不在乎他們是否願意讓這件事公諸於世。我認為這是對一位粗魯的記者最完美的回擊。」

