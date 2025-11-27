最致命非寒流當日！醫揭：心梗延遲「2到6天」突襲

生活中心／李筱舲報導



近日受東北季風影響，全台急遽降溫，許多民眾能明顯感受到氣溫下降。胸腔暨重症專科醫師黃軒昨（26）日在臉書發文表示：「你們以為冷只是『冷』，其實是全身在暗中連續好幾天，都在拉警報…」，並強調猝死往往不是在你感受到寒冷的當下發生，而是在之後的2到6天後才出現，提醒民眾務必提高警覺。





「寒流來襲當日」竟不是最危險！醫揭「心梗」時機：後面2到6天最關鍵

黃軒醫師指出，引發STEMI型心肌梗塞往往不是在你感受到寒冷的當下發生，而是在之後的2到6天間才是最危險的期間。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

黃軒醫師於昨（26）日在臉書揭露了心肌梗塞的「延時性爆裂」機制。他解釋，當人體接觸到冷空氣時，血管會先收縮，使血壓上升、心跳加速、心肌耗氧量增加。在接下來的48到96小時，血液會因低溫逐漸變得「黏、濃、硬」，而血栓也是在這段期間開始「養成」。之後身體會進入發炎反應階段，此時若出現咳嗽、情緒波動、如廁用力或清晨交感神經飆升等誘發因子，血栓就可能瞬間堵塞血管，使身體如「瞬間斷電」，最後引發STEMI型心肌梗塞。黃醫師補充說明，STEMI指的是「ST段升高型心肌梗塞」，通常由冠狀動脈完全阻塞所引發的急性心肌梗塞類型。

「寒流來襲當日」竟不是最危險！醫揭「心梗」時機：後面2到6天最關鍵

黃軒醫師特別提醒，許多年輕人因自覺身體健康而掉以輕心，反而容易疏忽而措手不及，需特別當心。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）

黃軒醫師也提醒，最危險的時刻並不是氣溫下降的那一天，而是「開始變冷之後的48～144小時」。在這段期間，病人看似生活如常，但身體內部其實正在醞釀一場「顯微級的火山鏈反應」。寒冷會導致血管收縮、血壓升高、凝血機制啟動，並可能在2到6天後，造成冠狀動脈阻塞，進而引發心肌梗塞。他強調，這種「延遲式心臟偷襲」已被多篇國際期刊反覆證實，許多年輕人因為自覺身體健康而掉以輕心，反而容易疏忽而措手不及。也呼籲民眾在冬季時需特別注意自身保暖。

