最花錢不是在台北！「這縣市」工程師月薪8萬也喊苦

生活中心／李明融報導

新竹科學園區工程師聚集台灣各大高科技產業，吸引全台科技業頂尖人才進駐，因此新竹市有許多高收入的工程師，不過近期一名工程師分享自己原本在南科月收7至8萬元，生活優渥，轉到新竹之後竟發現物價相差2.5倍，讓他不禁懷疑「工程師負擔得起的嗎？」，貼文曝光，立刻引發網友熱議。

北漂最花錢不是在台北！「這縣市」工程師月薪8萬也嘆：活不下去

原PO北上竹科，發現物價相當驚人。（圖／翻攝自Dcard）一名網友在「竹科物價真的是工程師負擔得起的嗎？」為題發文，他表示自己原本在南科工作月薪有7萬至8萬，在南部來說算是相當優渥，生活過得很滋潤，但當他轉到竹科後生活成本瞬間飆升，薪水沒有明顯提升，但物價卻相差2.5倍，他表示自己興趣是打球，但新竹的租金一小時將近700元，讓他直呼無法負擔，「收到竹科面試原本想來看看，結果周遭物價看一看直接打消念頭，面試想隨便亂面了」。貼文曝光，其他工程師紛紛分享自身體驗每個月吃一兩次大餐伙食費也不到2萬，還是過得很舒服就是了，單純心理覺得被盤不太爽而已」，但也有網友質疑「貴是貴，但2.5倍你確定？」、「打什麼球一個小時場地費要700，羽毛球一個小時最多500啊」。

原PO貼文曝光後，掀起網友熱烈討論。（示意圖／民視新聞資料照）

另外，有新竹當地居民，且非竹科員工現身留言，「我也覺得新竹人真的很無奈，房價物價都被科技業搞臭，賺的錢也沒分到半點，根本毒瘤吧」；也有北漂返鄉者直言「你就知道土生土長的非竹科工作新竹人多可憐...我北漂想回家鄉，結果家鄉更貴」、「我本地人活該就是了！ 家就在這，錢沒賺到， 還要跟你們一起承擔高物價」，也有網友安慰表示「換個角度想，新竹才是模範城市吧，大家賺得多、物價高，非科技業從業人員也才能享受到外溢的經濟果實」、「我住在金山街舒服的很」。

原文出處：北漂最花錢不是在台北！「這縣市」工程師月薪8萬也嘆：活不下去

