最萌交棒！和歌山「第三代貓站長」來了 攜手新貓咪療癒亮相

超人氣三花貓「四代玉」（よんたま）正式接下任命書，成為第三代貓站長。（翻攝自Ｘ）

日本和歌山電鐵貴志川線貴志站，於今（7日）迎來了嶄新里程碑。在一場溫馨儀式中，超人氣三花貓「四代玉」（よんたま）正式接下任命書，成為第三代貓站長。這場就職典禮不僅代表著新成員「六代玉」的初次亮相，更是一份情感傳遞，象徵著四代玉將正式接替去年底辭世的第二代站長「二代玉」（ニタマ），繼續在車站守候每一位遠道而來的旅客。

事實上，四代玉與二代玉之間有著深厚的情誼。去年11月，在為第二代站長舉辦的社葬儀式上，當時仍擔任「伊太祈曾站」站長的四代玉也出席了送別會。最令現場粉絲動容的是，四代玉在儀式中多次對著二代玉的遺照低頭致意，並不斷發出喵喵聲，彷彿在與這位敬愛前輩進行最後的對話。

新成員「六代玉」的初次亮相。（翻攝自X）

和歌山電鐵社長小嶋光信當時感慨地解讀，四代玉是在向二代玉承諾：「雖然很寂寞，但我們會努力接棒的。」這份跨越言語的承諾，在今日四代玉正式入主貴志站後，終於化作了實際的行動。

回顧第二代站長的一生，自2015年接替傳奇站長「小玉」（たま）以來，二代玉以活潑親民的形象深受愛戴，甚至晉升至「社長代理」的高階職位，為貴志川線的觀光立下汗馬功勞。然而，二代貓站長在去年10月下旬開始出現食欲不振，最終11月20日以15歲高齡離世。為了感念牠帶給大眾的療癒與貢獻，電鐵公司特別追贈其為「貴志川線名譽特別站長」，讓牠的精神永遠與車站同在。

二代貓站長在去年10月下旬開始出現食欲不振，最終11月20日以15歲高齡離世。（翻攝自Ｘ）

社葬當天，有近500名來自日本各地的粉絲趕來送行，祭壇前堆滿了鮮花與二代玉最愛的貓糧。1位年僅10歲的小朋友甚至帶著親手繪製的車站插圖前來，祈願二代玉能在天堂與初代站長阿玉重逢。

如今，隨著四代玉正式接任，加上新血六代玉的加入，這段由貓咪守護鐵道的動人故事將翻開新篇章。小嶋社長深情地表示，相信二代玉會與阿玉一起在天上守護著新站長，讓這條溫暖的貴志川線繼續充滿愛與笑聲。

