CNEWS匯流新聞網記者李映儒／高雄報導

民進黨高雄市長初選民調於今（12）日晚間正式開跑，高雄市長參選人、立委邱議瑩選在最後關頭合體黃捷、吳沛憶2位年輕世代立委，深入三民與鳳山區進行車隊掃街衝刺；另外，邱議瑩也分享創意用市長陳其邁愛貓「陳小米」製作「顧電話」圖卡，成功引發社群熱議。

邱議瑩今日下午與黃捷、吳沛憶合體進行車隊掃街。邱指出，車掃行程沿途歡迎市民揮手加油、為團隊打氣，也邀請支持者鎖定直播，一起為高雄的未來集氣。她強調，自己會奮戰到最後一刻，對選情抱持信心，期待能有好的結果。

最萌助選員「陳小米」現身 邱議瑩趣味圖卡呼籲高雄市民今晚顧電話 11

隨著初選民調日期公布，各陣營也紛紛呼籲支持者「顧電話」。邱議瑩稍早在臉書分享一張陳其邁愛貓「陳小米」的趣味圖卡，化身「顧電話」的打工照，搭配民調教學與「唯一支持邱議瑩」的宣傳字樣，風格活潑吸睛，有別於傳統選舉文宣，成功吸引目光，也讓支持者會心一笑。

根據民進黨中央規定，本次高雄市長初選民調將於今日晚間6時至10時30分，由3家民調公司同步進行室內電話調查。相關結果將於隔（13）日上午10時公布是否達到有效樣本數；若達標，將於10時30分邀請參選人或其代表開封民調數據，正式揭曉初選結果。

照片來源：邱議瑩辦公室提供

