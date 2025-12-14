最萌反毒大使出動！中市警犬隊聖誕裝現身校園吸睛宣導

【警政時報 江雁武／台中報導】溫馨歡樂的聖誕佳節將至，臺中市政府警察局刑事警察大隊警犬隊受邀參與大里區竹子坑國小舉辦的聖誕親子活動，派出三隻拉布拉多緝毒犬 UHOO、LALA 與 GOOGLE 化身「反毒大使」，以專業又可愛的模樣，吸引現場大小朋友目光，成為活動中最吸睛、最萌的亮點之一。

警犬穿耶誕裝反毒，竹子坑國小親子活動歡樂又有感。(圖／記者澄石翻攝)

竹子坑國小結合周邊社區於114年 12 月 13 日舉辦聖誕親子活動，現場規劃耶誕市集、親子充氣城堡等多元內容，節慶氣氛濃厚，吸引眾多家長與學童踴躍參與，轄區民意代表亦到場與民眾同樂，肯定警犬隊、學校及社區單位攜手合作，以寓教於樂方式向下扎根反毒教育。

活動中，警犬隊透過模擬「嗅聞毒品」的實境展演，讓民眾近距離了解緝毒犬的任務內容與專業能力。由緝毒犬 UHOO 率先登場，在人潮密集、氣味混雜的環境中，仍能迅速且精準找出藏匿於民眾身上的模擬毒品，展現高度穩定的嗅覺判斷力；接著由 LALA 挑戰行李箱辨識任務，牠逐一細心嗅聞多個行李箱後，成功鎖定藏匿毒品的正確位置，讓現場掌聲不斷。

嗅出毒品也萌翻全場，中市警犬隊校園宣導反毒教育。(圖／記者澄石翻攝)

緝毒犬 GOOGLE 則負責示範服從訓練，在市集音樂、人潮與各種干擾下，仍能專注完成指令，充分展現警犬執勤時所需的高度紀律與穩定性。為迎接聖誕佳節，三隻警犬也特別換上應景的耶誕服裝，與現場大小朋友互動合影，讓反毒宣導在歡笑中自然傳遞，成功拉近警民距離。

臺中市政府警察局刑事警察大隊大隊長紀延熹表示，毒品對社會、家庭與個人造成的危害深遠，施用毒品不僅嚴重傷害身心健康，更可能因受毒品控制而衍生犯罪行為，警方對毒品犯罪一向採取「零容忍」態度。他也呼籲民眾珍惜生命、遠離毒害，讓幸福常伴身邊。

警犬隊換上聖誕裝，現身校園親子活動宣導反毒。(圖／記者澄石翻攝)

警方期盼透過校園與社區活動，讓反毒觀念從小扎根，在輕鬆互動中深化民眾對毒品危害的認識，共同營造健康、安全、無毒的生活環境。

