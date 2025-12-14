最萌反毒陣容！ 中市警犬隊聖誕裝現身聖誕親子活動

緝毒到小學展示。林重鎣攝





歡樂且溫馨的聖誕佳節即將到來，臺中市政府警察局警犬隊3隻拉布拉多緝毒犬 UHOO、LALA、GOOGLE，受邀於大里區竹子坑國小聖誕親子活動，化身反毒大使，讓許多大小朋友都爭相拍照留念，成為活動中最吸睛亮點之一。

大里區竹子坑國小結合周邊社區舉辦之聖誕親子活動，熱鬧登場，現場規劃耶誕市集與親子充氣城堡，節慶氛圍濃厚，吸引許多家長與小朋友熱情參與，轄區議員亦於現場與民眾同樂，感謝警犬隊及學校與社區單位的合作，共同以寓教於樂的方式傳遞正確的反毒觀念。

反毒觀念需從小扎根，此次警犬模擬「嗅聞毒品」場景，透過貼近日常生活方式讓民眾理解緝毒犬之任務。展演中，由緝毒犬UHOO率先登場，示範在多人環境中偵搜藏匿毒品，縱使現場人潮眾多、氣味紛雜，UHOO依然能精準找出藏匿於民眾身上的模擬毒品，接著由LALA挑戰從多個行李箱中辨識毒品藏匿位置，只見牠逐一仔細嗅聞，最終成功找出正確行李箱，再次讓大小朋友感受到緝毒犬「嗅覺辦案」的超強能力，GOOGLE則負責示範服從訓練，現場市集的音樂、人潮與周遭干擾並未讓牠分心，展現了警犬在執勤時所需具備的紀律與穩定性，同時，為迎接聖誕節慶氛圍，3隻警犬特別換上應景的耶誕服裝，與大小朋友一同歡度佳節，讓活動更添溫馨有趣。

此次耶誕親子活動不僅加深大家對毒品危害認識，也讓反毒觀念在輕鬆互動中深植人心，臺中市政府警察局刑事警察大隊大隊長紀延熹呼籲，毒品影響社會、家庭及個人深遠，施用毒品嚴重傷害身體健康，且易受毒品控制而做出違法的事情，警方對於毒品犯罪採取「零容忍」態度，提醒民眾遠離毒害幸福永在，珍惜生命拒絕毒品。

