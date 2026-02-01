最萌實習生 治療犬暖伴餘生

在澳洲布里斯本的安寧療護病房，有一位特別的「志工」，治療犬用溫柔的觸感與安靜的陪伴，撫慰走到生命末期的病人，與傷心不捨的家屬，成為病房裡最溫暖的支持。

走進病房，黯淡的空間彷彿瞬間被點亮。

臨終關懷病房住民：「我這一生過得不錯，我大概不會再回家了，不過94歲了 還能怎樣呢。」

7歲的Poppy擔任治療犬，已經有4年經驗，她的任務很單純，就是陪伴。

志工：「這裡有很多悲傷，我和 Poppy 的角色就是，減輕這些悲傷 帶來一些快樂和安慰。」

在澳洲布里斯本的臨終關懷病房裡，Poppy的到來，已經成為最值得期待的時刻。

醫護人員：「家屬和病人都知道，Poppy什麼時候來，他們還會刻意確認牠哪天來，牠走進時就會聽到，「Poppy來了」的歡呼聲，那真是太美好了。」

除了幫助病人和家屬，創造值得珍藏的時刻，治療犬也緩解了焦慮和憂鬱，為生命的最後一段旅程，帶來平靜與尊嚴。

家屬：「她記不得家人 朋友 我媽 我 食物，生命中的快樂都沒了，但(治療犬)班森來的時候，她認出了班森 她會坐在地板上，那就是她的快樂 透過班森，應該有讓她這段旅程 走得更順一些。」

