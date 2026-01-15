最萌小馬Q降臨！「2026新營Q起來」1/30療癒登場 追逐心底的光：雲朵AH!Q伴你漫步新營，尋找生活的溫度

▲「2026新營Q起來」戶外藝術裝置展將於1月30日展出至3月8日，文化局透過記者會宣傳，邀請民眾來參觀。

【記者 劉秋菊／台南 報導】新營街頭即將吹起一陣純白療癒風！臺南市政府文化局特別邀請藝術家 Alan Hong，於新營文化中心及周邊城市地景，攜手打造「2026新營Q起來—追逐心底的光 Light is always there」戶外藝術裝置展。活動自1月30日（五）展出至3月8日（日），以充滿療癒能量的「雲朵AH!Q」角色為核心，結合新營獨有的糖鐵文化與慢生活節奏，邀請全國民眾走進新營，感受悠然自得、溫柔安定的Q系日常。

▲2026新營Q起來—追逐心底的光Light is always there戶外藝術裝置展展覽限定小物。

本次展覽以「追逐心底的光」為主題，「雲朵AH!Q」以呆萌可愛的神情與圓潤造型深受喜愛，透過小馬Q、星星Q、球球Q等萌系角色，進駐新營文化中心廣場及糖鐵五分車周邊空間，讓熟悉的城市場域轉化為療癒風景。作品傳遞「光不需要盛大，也能在平凡中帶來力量」的意涵，與新營從容自在的生活步調相互呼應。

文化局長黃雅玲表示，「新營Q起來」不只是藝術展覽，更是一場結合城市生活、地方文化與情感療癒的公共藝術行動。透過藝術家溫柔而具親和力的創作，讓藝術走進日常、融入街道與人群之中，也希望藉由糖鐵文化與慢活節奏的串聯，讓更多人重新認識新營，感受這座城市獨有的溫度與光亮。

活動記者會現場由新營在地「最萌少女們」示範〈新營Q起來舞蹈〉，舞步簡單可愛、節奏輕快，邀請民眾一同「Q起來」。新營文化中心官方粉絲專頁同步推出抽獎活動，送出限量20個「限定充氣星星燈棒」，邀請民眾留言參加，把星星Q帶回家。展覽期間亦規劃打卡好禮，民眾只要與裝置藝術合影並公開打卡，即可至新營文化中心服務台兌換「雲朵AH!Q限定貼紙」。

▲適逢台糖80周年，本次展覽更特別推出「期間限定聯名列車」，民眾可自中興路售票處搭乘糖鐵五分車，展開一段與雲朵AH!Q同行的療癒旅程，讓藝術、歷史與風景在行進間交織。

此外，展覽期間同步推出四大周邊活動，讓療癒體驗持續延伸。「純白市集」將於1月31日（六）至2月1日（日）快閃登場，邀請民眾穿上白色服裝共襄盛舉，營造純白療癒系市集氛圍；「集章活動」串聯二貳甜室、弎弌－和茗園等10間在地特色小店，集滿5枚印章即可兌換AH!Q限定好禮；「療癒工作坊」則涵蓋寫生、聲音飾品手作及手染布體驗，讓親子與創作者在創作中感受溫暖時光。

文化局誠摯邀請民眾走訪新營，在雲朵AH!Q的純白萌系療癒中，找回屬於自己的感動與光芒。更多活動資訊，請至 Facebook 搜尋「新營文化中心」查詢。(照片文化局提供)