最萌拜年陣容！奶昔大哥、漢堡神偷12生肖裝亮相 「薯來堡」驚喜回歸陪你過年

農曆新年將至，麥當勞自1月28日起展開新春限定活動。除了每年粉絲敲碗回歸的「金迎招財系列」與「紅豆派」重出江湖，今年更首度釋出讓老玩家瘋狂的驚喜——奶昔大哥、大鳥姊姊與漢堡神偷將化身「12生肖公仔」俏皮亮相，成為今年春節最具話題的收藏亮點。

亮點一：經典角色大變裝，12生肖公仔「自由穿搭」

今年麥當勞首度將「好朋友」系列結合生肖主題。奶昔大哥、大鳥姊姊與漢堡神偷不僅換上超萌生肖裝，最特別的是公仔造型可自由替換，粉絲能根據個人生肖或喜好動手「換新衣」。

廣告 廣告

首波登場（1/28）：鼠、牛、虎、兔、龍、蛇造型。

二波接力（2/4）：馬、羊、猴、雞、狗、豬造型。

此外，歡樂送管道更祭出獨家的「馬年特別款：金架馬西擻公仔」，為公仔收藏家增添更多趣味性。

（圖／麥當勞）

亮點二：新年限定包裝，三大好朋友陪你圍爐

不只公仔，奶昔大哥、大鳥姊姊與漢堡神偷也以「拜年姿態」躍上新春限定包裝。從分享盒、飲料杯到紙袋，隨處可見經典角色的活潑身影。而年節指標餐點「金迎招財薯來堡」與「紅豆派」亦同步回歸，將酥脆薯餅與濃郁黑胡椒醬的經典風味限時供應至3月3日，滿足粉絲一年一度的儀式感。

（圖／麥當勞）

亮點三：希望延續，新願計畫走進兒童癌病房

在歡慶節日之際，麥當勞亦將溫暖延伸至社會角落。透過「麥當勞新願計畫」，邀請曾入住麥當勞叔叔之家的孩子們親手撰寫春聯，為正在接受治療的家庭送上祝福。此外，品牌將於農曆年前巡迴全台6間醫院的兒童癌症病房，舉辦新年童樂會，為病童與辛苦的醫護人員帶來故事與笑聲，讓新年的希望與關懷實質傳遞。

延伸閱讀

麥當勞史上最大漢堡登台！「Big Arch霸牛堡」1/7限時開賣、台灣搶先亞洲首發

春節抽整條生乳捲！亞尼克初一到初三「100%中獎」 限定柑橘系甜點喜氣登場