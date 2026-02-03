最萌春節來襲 淡古博首推寵物「掌印斗方」

獨一無二的寵物「掌印斗方」化身今年過年最可愛的特色春聯。（圖：新北市立淡水古蹟博物館提供）

新北市立淡水古蹟博物館三日表示，自一一四年推動寵物友善政策以來，廣獲好評，今年寵愛動物無極限，首度推出寵物「掌印斗方」DIY，邀請全臺飼主帶著心愛的寵物，在斗方留下獨一無二的掌印，讓寵物變成春聯主角，成為今年農曆春節最萌的裝飾！

淡水古蹟博物館即日起至二月二十二日在淡水紅毛城推出「萌馬迎春」新春系列活動，活動包括「紅城印壓樂」、「夢遊抓馬」及「好運帶著走」等內容，其中紅城印壓樂在遊客中心開放體驗，現場備有十五公分斗方及四款主題印章，讓遊客自由發揮創意，DIY專屬的春節斗方。值得一提的是，今年特別在手作教室規劃「寵物蓋印區」，飼主可替寵物留下可愛的掌印或是其他適合的部位印記，不僅能裱框收藏，也能化身今年春節最可愛的特色春聯，歡迎有興趣的人把握機會前來參與。

除了寵物「掌印斗方」DIY外，活動期間遊客凡於個人Facebook或Instagram限時動態分享三隻充氣馬《山海之馬》、《淡水河馬》、《午日夢馬》等藝術裝置的合照，並標註淡水古蹟博物館官方帳號，即可兌換氣泡水1罐，限量一千罐，送完為止。文化商店《滬尾公行》配合春節（初二至初六）推出全店九折優惠，把新春好運與歷史文化一起帶回家。

淡水古蹟博物館除夕、初一休館，初二起天天開館，開放時間自九時三十分至十八時，門票一張八十元，可參觀淡水紅毛城、滬尾砲臺、前清淡水關稅務司官邸（小白宮），新北市民、六十五歲以上及未滿十二歲國民、五十五歲以上原住民族國民、各級學校在校生等身份享免票優惠，其餘六處古蹟則是全年度免費參觀。