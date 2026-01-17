最萌環保宣導牌 中臺科大攜手益民非營利幼兒園 維護社區永續環境

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】教育部108課綱強調核心素養的培養，期許教育能引導學生主動關注社會議題並實踐公民責任，而這份素養的奠基，正始於幼兒教育階段。中臺科技大學長期深耕幼兒教育領域，積極承辦與輔導非營利幼兒園，將先進的教育理念轉化為實務場域的養分。

中臺科大兒教系師生帶領小朋友「大里玩透透」。（圖/記者廖妙茜翻攝）

由中臺科大承辦的臺中市益民非營利幼兒園，今（17）日於大里公園盛大舉辦「環保宣導牌」揭牌儀式，邀集當地里長、中臺科大兒童教育暨事業經營系主任與計畫主持人、課程專業發展輔導教授、園所師生及眾多熱情家長共同見證。這群平均年齡不到6歲的幼兒，用稚嫩卻堅定的聲音喊出「益起愛大里，垃圾不落地」，展現中臺科大承辦非營利幼兒園之扎根社區、落實公民教育的卓越成效。

「益起來玩大富翁」小朋友們一同享樂。（圖/記者廖妙茜翻攝）

本次揭牌儀式源自於益民幼兒園本學期的特色課程「益起友好－我們的鄰居」。課程設計有別於傳統教室，教師團隊帶領孩子們走出校園進行深度的社區踏查。在一次次的探索中，孩子們敏銳地觀察到大里公園角落出現垃圾與髒亂問題，在老師的引導下，這群「小小公民」決定不再只是旁觀者，而是化身為「環保小尖兵」，不僅發揮創意與觀察力，更結合大里在地吉祥物「杙仔」，親手繪製與設計充滿童趣且具在地特色的環保宣導牌。揭牌儀式中，孩子們親手將宣導牌豎立在公園中，並以「益起愛大里，垃圾不落地」作為行動倡議，希望透過孩子們純真的聲音，提醒更多民眾共同珍惜與維護社區環境，此舉讓原本平凡的公園角落，瞬間充滿教育意義與人文溫度。

益民非營利幼兒園孩子們親手將宣導牌豎立在公園中，並以「益起愛大里，垃圾不落地」作為行動倡議。（圖/記者廖妙茜翻攝）

這項課程的成功，背後有著專業的學術資源支持，在中臺科大兒教系USR Hub團隊的專業輔導下，教師團隊將孩子們對環境的單純疑問，轉化為系統性的探究歷程，從發現公園有垃圾問題，發想自己能幫公園做什麼，到最後製作宣導牌的行動實踐與倡議。這種將「學習」與「真實生活」緊密連結的模式，不僅讓孩子學習到解決問題的能力，更在他們心中種下「我也能為社區做點事」的自信種子，讓環保意識從口號轉化為具體的公民行動，深化幼兒對社區的歸屬感與責任感。

現場設計許多大家可以一起參與的遊戲活動。（圖/記者廖妙茜翻攝）

此次益民非營利幼兒園課程成果，逢中臺科大創校六十週年，運用大學端幼教專業引導孩子進行探究式學習，並關心鄰里、愛護家園，更透過創意宣導牌推動環境永續，並讓幼兒成為社區公共事務的參與者。此次活動具體實踐「SDG 4優質教育」及「SDG 11永續城鄉和社會」，透過社區參與，共同營造包容、安全且永續的居住環境。未來，中臺科大與益民非營利幼兒園也將持續深化課程與社區的連結，讓在地里民在生活中學習、在行動中成長，與社區一起實踐「益起愛大里，垃圾不落地」的友善行動。