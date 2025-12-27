最萌的治癒小天使！小貓叼「心愛玩具」安慰主人融化網友的心

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

國外一段小貓暖心安慰主人的故事在網路上引發瘋傳，日前一名飼主情緒潰堤，獨自在臥室痛哭時，家中的小貓「月亮」竟主動叼來自己最心愛的玩具放到主人面前，像是在用最單純的方式傳遞關心，讓無數網友直呼「簡直被療癒到不行」。

事發當天，這名飼主因遇到挫折情緒低落，在房間裡忍不住放聲大哭，原本只是想自己消化情緒，沒想到愛貓「月亮」很快察覺異樣，平時活潑好動的牠並沒有像往常一樣玩耍，而是靜靜觀察主人的狀況，似乎意識到鏟屎官正處於極度難過的時刻。

「月亮」沒有像往常一樣玩耍，而是靜靜走到主人身旁安靜陪伴

(示意圖/Unsplash)

隨後「月亮」做出令人意想不到的舉動，牠叼起平日最喜歡、只要看到就會興奮不已的逗貓棒，慢慢地走到主人面前，輕輕放下後抬頭望著對方，仿佛用盡全力安慰自己的模樣，讓飼主當下看到這一幕情緒瞬間潰防，反而哭得更兇了，也融化許多網友們的心。

事後飼主表示，因為她很清楚這個玩具對「月亮」而言有多重要，而小貓卻願意把「最快樂的東西」分享出來，只為讓她好過一點，故事曝光後迅速引起網上熱議，留言區滿是感動與共鳴，不少人感嘆，貓咪單純又善良的舉動，往往比任何安慰的話語都還要有力量。