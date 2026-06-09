最萌足球應援季登場！星巴克推Bearista足球小熊咖啡杯 限量貼紙這裡領

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【緯來新聞網】今夏最萌足球員登場！隨著足球熱潮席捲全球，從好友相約觀賽、社群熱烈討論到各式應援活動，足球已成為今夏最受矚目的話題之一。星巴克以「TEAM STARBUCKS」為概念，於6月11日推出「足球小熊玻璃TOGO冷水杯」、雲朵泡泡美式咖啡系列及限量足球主題貼紙活動，邀請顧客與好友一起到星巴克加入夏日應援行列，用一杯咖啡陪伴每一個精彩時刻。

足球小熊、雲朵泡泡美式、 限量應援貼紙同步登場，打造今夏最萌應援季。（圖／星巴克提供）

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化身今夏最萌應援員的 Bearista 小熊，換上足球造型躍上玻璃TOGO冷水杯，透明杯身結合立體公仔設計，讓陪伴顧客日常生活的 Bearista 小熊充滿活力現身，無論搭配咖啡、星冰樂或沁涼飲品，都能展現不同風格與趣味。隨著飲品色彩變化，小熊彷彿置身球場之中，成為兼具收藏價值與拍照魅力的話題單品，預計掀起今夏新一波社群曬杯熱潮。

夏日咖啡應援首選，雲朵泡泡美式咖啡陪伴觀賽與日常時刻。（圖／星巴克提供）

除了收藏話題，星巴克同步推薦今夏人氣飲品「雲朵泡泡美式咖啡」系列，將醇厚咖啡瞬間注入輕盈氣泡之中，創造如雲朵般綿密柔滑的泡沫口感，不僅帶來全新的咖啡體驗，更以層次豐富的視覺效果成為社群熱門打卡飲品。無論是觀賽、聚會或午後提神，都能成為陪伴夏日時光的最佳夥伴。

喝咖啡送限量貼紙！ 「TEAM STARBUCKS足球小熊」打造專屬應援風格。（圖／星巴克提供）

限量推出的「TEAM STARBUCKS足球主題貼紙」，結合足球元素、Bearista小熊與字母設計，讓顧客自由拼貼專屬應援口號、名字或創意文字，打造獨一無二的咖啡杯風格。預期將掀起新一波社群分享與創意曬杯熱潮。6月12日起，凡購買兩杯大杯（含）以上全飲品，即可獲得限量「TEAM STARBUCKS 足球主題貼紙」乙份。

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