最萌跑者不到1歲 渣打台北馬拉松募款319萬

▲2026渣打台北公益馬拉松今（11）日清晨開跑，2.6萬人報名參加，年齡橫跨0歲至88歲，其中最萌跑者不到1歲，在家人陪伴下完成3公里賽程。（圖／渣打銀行提供）

[NOWnews今日新聞] 2026渣打台北公益馬拉松今（11）日清晨於總統府前熱情開跑，吸引來自全球51個國家、共2.6萬名跑者共襄盛舉，報名參賽年齡層更橫跨0至88歲， 其中不到1歲「最萌跑者」在家人陪伴下完成3公里賽程，渣打銀行總經理游天立也參賽挑戰11公里，而全程馬拉松男子組由年僅22歲的國內強棒洪偉齊以2小時30分11秒拿下全場冠軍；女子組則是由日本好手沼田夏楠以2小時40分15秒再度奪冠，並且刷新個人紀錄。此外，全馬國內女子組由國內好手朱盈穎以3小時1分7秒拿下冠軍。

廣告 廣告

今日賽事由台北市政府體育局長游竹萍、中華民國路跑協會理事長郭國雄及渣打銀行大中華暨北亞區行政總裁禤惠儀、渣打銀行董事長陳銘僑、總經理游天立共同鳴笛揭幕。

游天立表示，渣打台北公益馬拉松不僅是一場運動賽事，更是渣打實踐企業社會責任的重要平台。透過「渣打公益計畫」，將持續支持弱勢青年和女性發展，讓跑者的每一步都能轉化為實質的公益行動。今年賽事在跑者熱情參與與捐款支持下，小額捐款達到新台幣84萬、公益募款金額突破319萬元，從2013年以來，累積公益募款金更超過1億3千萬元，未來也將持續擴大賽事所帶來的正向社會影響力。

根據「2025 你心目中的渣打馬」跑者調查，有46.3%跑者認為渣打台北公益馬拉松是全台最具參與感與趣味性的馬拉松賽事。這次賽事報名年齡橫跨0歲至88歲，反映賽事已成為不同世代共創公益價值、展現全齡包容性的平台。其中，不到1歲的「最萌跑者」彤彤在家人陪伴下完成3公里賽程，成為全場「嬌」點。跑者家長也分享 ｢ 這次是全家第一次參加馬拉松，希望透過輕鬆的方式，讓孩子從小感受公益與運動結合的溫暖，也是家人一同參與的寶貴記憶。」

除賽事本身外，現場更結合多元娛樂與互動內容，提升整體參與體驗。人氣啦啦隊「樂天女孩」於終點區為跑者加油應援，金曲樂團「麋先生」則於賽後嘉年華登台演出，以音樂陪伴跑者完成挑戰，現場吸引眾多民眾駐足響應。

渣打馬拉松賽後嘉年華活動也推出多類型的表演及活動，讓跑者與民眾都能同樂。今年嘉年華與森林市集規模再度升級，提供多元攤位與親子互動體驗。其中，於「舊物義賣」攤位募集的二手運動用品於現場進行義賣，所得全數捐贈至渣打公益計畫，持續支持社會弱勢族群。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

超馬視障跑者徐薇雅加持 渣打臺北公益馬拉松視障陪跑訓練營

路跑／渣打馬拉松視障陪跑訓練營 超馬視障跑者徐薇雅分享經驗

12度跑台北馬！蔡明忠腿抽筋照達標完賽 但坦言應是最後一次參加