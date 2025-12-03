最萌身高差！山本由伸同框八村壘 場邊戴千萬名錶看NBA

道奇隊王牌投手「山本由伸」現身 NBA 湖人主場，還和日籍球星「八村壘」合照，手拿湖人隊致贈的18號特製球衣，而兩人的「最萌身高差」也成為焦點。除外，山本配戴的手錶同樣受到關注，因為仔細看，是要價超過1476萬台幣的愛彼名錶。至於明年的WBC世界經典賽，山本還未表態參加，道奇球團也擔心，如果出賽，可能會增加身體負擔，有分析指出，道奇或許會限制山本的用球數。

道奇隊王牌投手山本由伸現身NBA湖人隊主場，跟日籍球星八村壘同框。（圖／翻攝自IG@dodgers、＠lakers）

日籍棒球明星山本由伸近日現身NBA湖人隊主場觀賽，與日籍球星八村壘合影的畫面引發熱議，兩人明顯的身高差距成為媒體焦點。山本不僅獲贈湖人隊18號特製球衣，其手腕上配戴的愛彼皇家橡樹系列超問錶，價值高達1476萬台幣，也受到關注。此外，對於2026年世界棒球經典賽的參賽問題，山本尚未做出表態，而道奇球團則擔憂其參賽可能增加身體負擔。

山本由伸作為道奇隊王牌投手，日前現身NBA湖人隊主場，並與湖人隊日籍球星八村壘合影留念。照片中，身高203公分的八村將手搭在178公分山本的右肩上，兩人的「最萌身高差」吸引了大量目光，同框畫面中兩人笑容滿面。湖人球團也特別致贈了一件18號特製球衣給山本由伸，表達歡迎之意。

媒體關注到，入場觀賽的山本由伸手腕上佩戴的黑色手錶實為愛彼皇家橡樹系列超問錶，價值超過1476萬台幣。今年27歲的山本由伸去年以12年3.25億美元（折合台幣超過100億）的天價合約加盟道奇隊，今年更助隊奪得世界大賽冠軍並榮獲MVP殊榮。隨著身價水漲船高，山本的穿著品味也備受矚目，私下經常選擇各大潮牌和精品，展現其名牌控的一面。

關於2026年世界棒球經典賽（WBC）的參賽問題，山本由伸尚未明確表態。道奇球團表示擔憂參賽可能會增加其身體負荷，因此有分析指出，球團可能會限制山本的投球數量。相比之下，同為道奇隊球星且已奪得年度MVP的大谷翔平已正式宣布將參加該賽事，但道奇球團可能會安排大谷略過預賽階段以減輕負擔。道奇球團最終如何安排這兩位日籍球星的參賽計畫，球迷們正持續高度關注。

