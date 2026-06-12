最萌香菇人書車開進新社校園 孩子驚呼像故事書成真

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【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】台中山城再添閱讀新風景！台中市立圖書館今（12）日在新社國民小學舉辦行動圖書車「唐尚元號」捐贈啟用儀式，由宏致電子股份有限公司捐贈全新行動圖書車，接棒原本車齡老舊的書車，持續深入新社、和平及太平等地區，將閱讀資源送進偏鄉校園與社區，讓山城孩子與居民，都能在翻閱書頁時感受到閱讀帶來的溫暖與陪伴。



▲新書車打開超吸睛，小朋友蜂擁而上拿書閱讀。

文化局長陳佳君表示，台中市政府長期推動閱讀平權，致力打造閱讀友善城市，讓每位市民都能平等享有閱讀資源。目前台中市以48座圖書館搭配7部行動圖書車，服務全市29個行政區，持續將閱讀送進校園、社區及偏鄉角落。此次也特別感謝宏致電子股份有限公司投入公益、支持閱讀文化發展，讓閱讀的力量得以持續深入山城。

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立法院副院長江啟臣表示，圖書館是提升城市競爭力的重要關鍵，感謝企業界長期秉持ESG精神支持閱讀建設，從興建圖書館到捐贈行動圖書車，為城市注入更多文化能量。他特別提到，繼東勢許良宇圖書館落成後，此次行動圖書車再度展現企業回饋地方、關懷教育的用心。

陳佳君指出，此次啟用的新社行動圖書車「唐尚元號」，由宏致電子股份有限公司以優良員工名義捐贈，並以其名字命名，象徵企業對人才培育與教育價值的重視。書車外觀則邀請曾獲義大利波隆那國際獎項肯定的台中在地藝術家鄒駿昇操刀設計，以新社山城景色與地方特色產業為靈感，整體車體以溫暖的大地色系為主調，將新社特產香菇化身為充滿童趣的「香菇人」，捧著書本、邁步前行，象徵閱讀如同一場充滿驚喜的冒險旅程，也讓行動圖書車成為山城道路上一道充滿故事感的閱讀風景。

在今日的捐贈儀式中，全新的行動圖書車駛入新社國小校園，立刻吸引學童目光，現場不時傳出驚呼與笑聲。許多孩子興奮地圍著書車討論車上的香菇角色，有學童開心分享：「這台書車好像從故事書裡開出來的！」也有小朋友說，最喜歡香菇人抱著書往前跑的模樣，感覺像是在邀請大家一起去探險。

中市圖表示，目前這部行動圖書車服務新社、太平與和平地區，由新社分館館員廖小姐負責駕駛。十多年來，她每天駕駛書車穿越蜿蜒山路，穩穩地將一本本書送進偏鄉校園。這次首次駕駛全新書車上路，她也開心分享，新車不僅行駛更平穩，車身大小更易進入山區巷弄，在未來行駛山路時能更安全、更安心地把書送到孩子手中。

中市圖說明，對許多山區孩子而言，行動圖書車不只是借書的地方，更像是一位定期到訪的老朋友，每一次到來，都帶來新的故事與驚喜。閱讀不只是借閱書籍，更是一種長久而溫暖的陪伴，未來也期待更多社會力量加入，共同打造更有溫度、更貼近市民生活的閱讀城市。